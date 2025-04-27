Усі розділи
Підтримати УП

У Києві розпочався сезон цвітіння бузку: де ним можна насолодитися

Анна Коваленко — 27 квітня, 16:19
У Києві розпочався сезон цвітіння бузку: де ним можна насолодитися
Цвітіння бузку можна побачити в парках та скверах Києва
Фото: КМДА

Наприкінці квітня в Києві розпочався сезон цвітіння бузку. Перші яскраві та ароматні квіти з'явилися в Дніпровському та Солом'янському районах столиці.

Залежно від сорту тривалість цвітіння може досягати від кількох тижнів до місяців.

У Київській міській державній адміністрації розповіли, що бузок радуватиме око не лише в популярних ботанічних садах імені Фоміна та Гришка, а й у міських парках та скверах.

Де у Києві можна побачити цвітіння бузку?

Голосіївський район:
  • сквер біля Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського;
  • парк імені Максима Рильського.
Дарницький район:

  • парк Партизанської слави;
  • парк імені воїнів-інтернаціоналістів;
  • сквер імені Олександра Кошиця.
Деснянський район:

РЕКЛАМА:
  • парк "Молодіжний";
  • парк на проспекті Червоної Калини;
  • парк імені Сержа Лифаря;
  • сквер на вулиці Сержа Лифаря;
  • парк імені Архітектора Ніколаєва;
  • сквер на вулиці Архітектора Ніколаєва;
  • парк імені Романа Шухевича;
  • Деснянський парк;
  • сквер на проспекті Червоної Калини.
  • Дніпровський район:
  • парк "Перемога";
  • парк на Русанівській набережній;
  • сквер імені Івана Миколайчука;
  • бульвар Амвросія Бучми;
  • парк "Аврора";
  • парк за кінотеатром "Дніпро";
  • парк уздовж вулиці Гетьмана Павла Полуботка;
  • бульвар Верховної Ради;
  • вулиця Гната Хоткевича;
  • вулиця Краківська;
  • вулиця Гетьмана Павла Полуботка;
  • транспортна розв’язка-трикутник біля парку "Перемога";
  • Гідропарк;
  • парк за Центром культури та мистецтв Дніпровського району;
  • сквер імені Кастуся Калиновського;
  • сквер на вулиці Інженера Бородіна.
Оболонський район:
  • парк культури та відпочинку навколо озера Йорданське;
  • сквер на вулиці Північній;
  • сквер на проспекті Володимира Івасюка;
  • сквер на вулиці Героїв полку "Азов".
Печерський район:
  • Наводницький парк.
Подільський район:
  • сквер імені Сергія Васильчука.
Читайте також :
Де можна побачити, як цвітуть сакури? Локації в українських містах
Святошинський район:
  • вулиця Зодчих;
  • парк "Гамбурзький";
  • парк "Совки";
  • парк "Інтернаціональний";
  • вулиця Жмеринська;
  • сквер між буд. № 59 на бульварі Академіка Вернадського та № 2, 4 – на вулиці Академіка Доброхотова;
  • сквер імені Василя Стуса;
  • сквер на вулиці Чорнобильській;
  • сквер між вулиці Мирослава Поповича та проспекті Академіка Палладіна;
  • сквер на розі проспекту Берестейського та вулиці Чорнобильської.
Солом'янський район:
  • парк "Відрадний";
  • парк імені Миколи Зерова;
  • Солом’янський ландшафтний парк;
  • вулиця Солом’янська;
  • сквер спортсменів-захисників України.
Шевченківський район:
  • Сирецький парк;
  • сквер імені Івана Гонти;
  • парк Шевченківського району (біля станції метро "Дорогожичі");
  • сквер біля Медичного університету імені О. О. Богомольця;
  • транспортна розв’язка на проспекті Повітряних Сил;
  • Національний історико-меморіальний заповідник "Бабин Яр";
  • парк на схилах Пейзажної алеї;
  • Літературний сквер;
  • сквер "Українського радіо".

"У Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА закликають містян під час відпочинку в зелених зонах дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги", – наголосили в мерії.

Раніше ми розповідали, де в столиці можна помилуватися цвітінням сакур та магнолій.

Читайте також :
Звичні та екзотичні. Як добре ви знаєте весняні квіти? ТЕСТ
Реклама:

Головне сьогодні