У Києві розпочався сезон цвітіння бузку: де ним можна насолодитися

Цвітіння бузку можна побачити в парках та скверах Києва

Наприкінці квітня в Києві розпочався сезон цвітіння бузку. Перші яскраві та ароматні квіти з'явилися в Дніпровському та Солом'янському районах столиці.

Залежно від сорту тривалість цвітіння може досягати від кількох тижнів до місяців.

У Київській міській державній адміністрації розповіли, що бузок радуватиме око не лише в популярних ботанічних садах імені Фоміна та Гришка, а й у міських парках та скверах.

Де у Києві можна побачити цвітіння бузку?

Голосіївський район:

сквер біля Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського;

парк імені Максима Рильського.

Дарницький район:

парк Партизанської слави;

парк імені воїнів-інтернаціоналістів;

сквер імені Олександра Кошиця.

Деснянський район:

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парк "Молодіжний";

парк на проспекті Червоної Калини;

парк імені Сержа Лифаря;

сквер на вулиці Сержа Лифаря;

парк імені Архітектора Ніколаєва;

сквер на вулиці Архітектора Ніколаєва;

парк імені Романа Шухевича;

Деснянський парк;

сквер на проспекті Червоної Калини.

Дніпровський район:

парк "Перемога";

парк на Русанівській набережній;

сквер імені Івана Миколайчука;

бульвар Амвросія Бучми;

парк "Аврора";

парк за кінотеатром "Дніпро";

парк уздовж вулиці Гетьмана Павла Полуботка;

бульвар Верховної Ради;

вулиця Гната Хоткевича;

вулиця Краківська;

вулиця Гетьмана Павла Полуботка;

транспортна розв’язка-трикутник біля парку "Перемога";

Гідропарк;

парк за Центром культури та мистецтв Дніпровського району;

Дніпровського району; сквер імені Кастуся Калиновського;

сквер на вулиці Інженера Бородіна.

Оболонський район:

парк культури та відпочинку навколо озера Йорданське;

сквер на вулиці Північній;

сквер на проспекті Володимира Івасюка;

сквер на вулиці Героїв полку "Азов".

Печерський район:

Наводницький парк.

Подільський район:

сквер імені Сергія Васильчука.

Святошинський район:

вулиця Зодчих;

парк "Гамбурзький";

парк "Совки";

парк "Інтернаціональний";

вулиця Жмеринська;

сквер між буд. № 59 на бульварі Академіка Вернадського та № 2, 4 – на вулиці Академіка Доброхотова;

сквер імені Василя Стуса;

сквер на вулиці Чорнобильській;

сквер між вулиці Мирослава Поповича та проспекті Академіка Палладіна;

сквер на розі проспекту Берестейського та вулиці Чорнобильської.

Солом'янський район:

парк "Відрадний";

парк імені Миколи Зерова;

Солом’янський ландшафтний парк;

вулиця Солом’янська;

сквер спортсменів-захисників України.

Шевченківський район:

Сирецький парк;

сквер імені Івана Гонти;

парк Шевченківського району (біля станції метро "Дорогожичі");

сквер біля Медичного університету імені О. О. Богомольця;

транспортна розв’язка на проспекті Повітряних Сил;

Національний історико-меморіальний заповідник "Бабин Яр";

парк на схилах Пейзажної алеї;

Літературний сквер;

сквер "Українського радіо".

"У Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА закликають містян під час відпочинку в зелених зонах дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги", – наголосили в мерії.

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