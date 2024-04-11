Покоління чоловіків до 30 років є найменш численним для України, це загрожує мобілізації – NYT

Станом на 2024 рік, покоління молодих чоловіків є найменшим за кількістю, починаючи з 1991 року.

Покоління здорових чоловіків віком до 30 років наразі найменше за всю історію незалежності України.

Демографічна криза розпочалася на початку 1990-х, пише The New York Times.

У рік здобуття незалежності України в 1991 році в середньому на одну матір припадало 1,9 дитини. Упродовж наступних 10 років народжуваність знизилася до 1,1 дитини.

"У 1990-х роках заощадження зникли, а зарплати знецінилися в умовах економічної кризи. У повітрі зависла невизначеність та невпевненість у майбутньому, яка "вплинула на репродуктивну поведінку населення", – розповів журналістам заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи Олександр Гладун.

Зниження призовного віку для чоловіків з 27 до 25 років може ще більше вплинути на покоління. Depositphotos/Bumble-Dee

Коли народжені у перші роки незалежності діти досягли 20-річного віку, через брак людей держава відчула нестачу робочої сили. Після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році низька численність людей стала наріжним каменем у питанні мобілізації, додають журналісти.

Вони зазначають, що зниження призовного віку для чоловіків з 27 до 25 років може ще більше зменшити покоління.

Станом на третій рік повномасштабного вторгнення народжуваність в Україні скоротилася майже вдвічі, пишуть журналісти.

Серед основних причин – те, що близько 800 тисяч українок віком від 18 до 34 років виїхали до країн Європейського Союзу. Відсутність жінок відіграє більшу роль в українській демографії, ніж призов чоловіків до армії.

Журналісти додають, що після розпаду Союзу Радянських Соціалістичних Республік у багатьох країнах, які були його частинами спостерігалася демократична криза, зокрема в Росії.

Але демографічна проблема України під час війни набагато серйозніша, ніж російська.

Оскільки Росія має майже в чотири рази більше населення, це, відповідно, забезпечує їй більшу кількість чоловіків.

Водночас медійники звертають увагу на те, що призовний вік, починаючи з 25 років, залишається високим у порівнянні з іншими європейськими країнами та, зокрема, США, де чоловіки можуть бути призвані до армії з 18 років.

Раніше ветеран АТО Тарас Чмут заявив, що мобілізація в Україні має відбуватися з 20 років, оскільки за 10 років війни "ми занадто багато втратили часу".

Нагадаємо, що 11 квітня Верховна Рада проголосувала за зміни до закону про мобілізацію. Відповідно до нього, мобілізації підлягають громадяни віком від 25 до 60 років.