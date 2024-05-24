Як тебе не любити, Києве мій! Як з’явився День Києва і де його святкувати

Якщо не хочеться йти на якісь події між люди, День Києва – гарна нагода прогулятися Подолом і вкотре замилуватися цим прекрасним містом.

Коли День Києва пам’ятають навіть ті, хто не живе в столиці – тоді, коли квітнуть каштани. Зазвичай, саме в цю пору розквітає один із символів міста й в рази посилює атмосферу свята.

День народження Києва відзначають в останню неділю травня. У 2024 цей день припав на 26 травня.

Цьогоріч іменини столиці відзначаємо в умовах третього року повномасштабної війни. Каштани вже відцвіли, сирени щодня переривають робочий ритм, а новини тривожать, як грозові хмари. Усім нам не завадить трохи відволіктися, чи не так? Особливо, якщо є нагода дізнатися щось нове та краще пізнати улюблене місто.



"УП.Життя" зібрала для вас заходи до Дня Києва, які допоможуть розвіятися, поглибити свої знання про місто та навчитися чомусь новому.

Історія Дня народження Києва

Вперше День Києва відсвяткували у 1982 році. Тоді наприкінці травня відзначали 1500-річчя від заснування української столиці.

Варто зазначити, що вік міста дуже умовний – точної згадки про рік заснування столиці немає. Екскурсоводка Юлія Бевзенко каже, за першим писемним джерелом історія Києва починається з 930-го року. А за хронікою одного з перших істориків Білорусі Матвія Стрийковського Київ заснували ще у 430-му році.

У радянському союзі вирішили відраховувати вік Києва від 482 року. "Ми зараз відсвяткуємо, а якщо ми помиляємося, то хай нас потім виправлять наступні покоління", – наводить Юлія Бевзенко цитату першого секретаря ЦК КПУ Володимира Щербицького про День Києва. На користь цієї дати свідчили стародавні поселення, які якраз у 80-х роках знайшли на Старокиївській горі.

Свято вкорінилося, з 1984 року почалися регулярні вернісажі на Андріївському узвозі до Дня Києва, а вперше офіційно відзначили День міста у 1987 році.

До війни в цей день у місті було дуже людно – проводилися масштабні концерти на площах міста, події на День Києва включали майстерки, фестивалі, з 1994 року до офіційних заходів додали благодійний "Пробіг під каштанами".

Куди піти на День Києва-2024

Благодійний "Пробіг під каштанами"

Щорічна традиція святкування Дня Києва.

У зв’язку з війною учасники не збиратимуться на єдиній локації та в один час. Задля безпеки "Пробіг під каштанами" відбудеться в онлайн-форматі.

Команда організаторів запрошує всіх охочих як з України, так і з усього світу вийти на пробіжку або прогулянку і подолати традиційну дистанцію – 5 кілометрів.

Щоб долучитися до заходу необхідно зареєструватися та сплатити благодійний внесок 300 гривень з учасника, завантажити та роздрукувати онлайн-номерок.

У День Києва 26 травня 2024 року одягнути номерок і вийти на пробіжку чи прогулянку, опублікувати фото чи відео в соцмережах з хештегом #probig2024 та #біжузарадималенькихсердець.

Зібрані кошти витратять на закупівлю медичного обладнання для Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ.

ВДНГ

День Києва на поляні ВДНГ з концертом Павла Зіброва та гуртом KOLABA.

26 травня, неділя, з 14:00 по 22:30

На території експоцентру відбуватимуться виступи українських артистів, благодійний аукціон, розіграші, діятиме фудкорт. Також можна буде пограти фрисбі, бампербол, будуть 2 бадмінтон-поля зі спеціальною зоною для гри.

Вхід вільний.

Екскурсії

Управління туризму та промоцій КМДА і Київський центр розвитку туризму розробили 9 екскурсійних маршрутів для киян та гостей міста. Участь безкоштовна, потрібна реєстрація (посилання на неї знайдете в назві екскурсії). Місце зустрічі вказане в акнетах.

Публікуємо лише ті, на які ще є вільні місця.

Екскурсія "Таємниці града Володимира" (для людей із порушеннями зору).

24 травня, п'ятниця, 17:30.

Під час прогулянки ви почуєте про розбудову Києва та будівництво оборонних споруд князем Володимиром, дізнаєтеся про зведення першого кам’яного храму Київської держави – Десятинної церкви.

Важливо! Поруч із людиною з порушеннями зору має бути особа, яка її супроводжує.

Маршрут: Львівська площа → вул. Велика Житомирська → вул. Володимирська → Десятинний провулок → Старокиївська гора → вул. Десятинна → Михайлівська площа.

Екскурсія "Київ незламний".

25 травня, субота, 15:00.

Познайомтеся з історією Києва – з часів Другої світової війни і до сьогодні, а також довідайтеся про людей, які відігравали роль у його незламності та перемозі.

Маршрут: Бабин Яр → Київський телецентр → Київська телевежа → вул. Ю. Іллєнка → Лук'янівська площа.

Екскурсія "Київ – нескорені та незалежні".

26 травня, неділя, 14:00.

Довідайтеся про драматичні моменти боротьби за Незалежність України та відвідайте місця, що зберігають пам’ять про героїв війн та революцій, визначних діячів громадсько-культурного руху, талановитих вчених і митців, образи яких повсякчас стоять на варті нашої національної самобутності.

Маршрут: Площа Українських Героїв → вул. Терещенківська → Парк ім. Т. Г. Шевченка → Пам’ятник М. Грушевському → Національний музей літератури України.

Театр:

Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра

25, 26 травня – вистава "Легенди Києва". Бувальщини.

Вистава для сімейного перегляду "Легенди Києва" наповнена історичними фактами та фантастичними вигадками. Це історія, яка поєднає новими зв’язками знайомі місця та імена.

Початок о 18.00. Квитки – від 250 грн.

Музеї:

Музей історії міста Києва

23 травня – 30 червня – виставка "Київ уночі" (з колекції Музею історії міста Києва та приватних колекцій).

26 травня – до Дня Києва майстер-клас із малювання від Богдани Пислар у межах виставки "Київ уночі";

Упродовж травня – віртуальна екскурсія "Хрещатик 1913 року";

Музей української діаспори:

25 травня – авторська пішохідна екскурсія Олени Лодзинської "Київ шістдесятників";

Музей "Садиба на Кудрявці":

24, 25 травня – до Дня Києва майстер-класи "Київські каштани" (із солоного тіста);

Національний музей українського народного декоративного мистецтва:

26 травня – святкова програма до Дня Києва:

14:00 – екскурсія "Таємниці Митрополичих покоїв та Благовіщенської церкви";

10:00–17:00 – ігрові та творчі локації для дітей і дорослих.

Культурно- мистецький комплекс "Співоче поле":

26 травня – Всеукраїнський фестиваль-конкурс "Пісня над Дніпром". Академічний формат. Гала-концерт народного мистецтва Дарницького району "Дарниця вітає Столицю";

25, 26 травня – "Хатинка народних майстринь". Майстер-класи з Київського розпису "Листівка до свята"; Курс ужиткового декупажу для дітей та дорослих. Ведуть народні майстрині Неоніла Бондар, Світлана Сігіда, Ксенія Курило;

25, 26 травня – майстер-класи від народної студії гастрономічних традицій України "Борщ". Страви вікенду – Борщ Український класичний. Веде керівниця студії Олена Щербак;

25, 26 травня – Всеукраїнський постійно діючий весняно-літній фестиваль талантів "Народний Самоспів" для всіх охочих виступити на великій сцені Співочого поля. Модератор – відомий звукорежисер Валерій Галанський.