Мінцифри: Для одруження військових онлайн можуть створити спеціальні слоти

У соцмережах користувачі скаржаться на відсутність слотів для військових, щоб зареєструвати шлюб у "Дії". Вже були історії, коли закохані не встигли одружитись, бо чоловік-військовий загинув за кілька тижнів чи місяців до церемонії. Наприклад, Тома та Іван забронювали слот "Шлюбу онлайн" на жовтень 2025 року, але хлопець поліг в бою 19 лютого.

У Міністерстві цифрової трансформації України на запит від "УП.Життя" відповіли, що наразі для військовослужбовців немає окремих слотів для одруження з міркувань безпеки, але працюють над їхнім створенням.

"Безпека – ключовий пріоритет. Військовослужбовці належать до вразливої категорії населення, тому створення окремих слотів має враховувати захист персональних даних та безпеку заявників", – зауважили в міністерстві.

Та додали, що перед запуском потрібно впевнитися, що система не дозволятиме зловживання чи маніпуляції з боку сторонніх осіб, і що реєстрація дійсно доступна лише певній цільовій категорії.

"Військові часто мають обмежений час для реєстрації шлюбу, тому майбутня система бронювання слотів має бути гнучкою, але при цьому захищеною", – наголосили в міністерстві.

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У "Дії" запевнили, що над розробкою механізму окремих слотів "Шлюбу онлайн" для військових вже активно працюють спільно з Міноборони. В перспективі навіть будуть окремі слоти для учасників бойових дій. Але точної дати запуску цієї опції наразі немає.

Зараз всі слоти є однаково доступними для всіх громадян України. Як зазначили в Мінцифри, це дозволяє забезпечити прозорість та рівний доступ до послуги.

Церемонії проводяться 5 днів на тиждень – з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00.

З моменту запуску "Шлюбу онлайн" в "Дії" проводять постійний моніторинг попиту. Через популярність послуги слоти на одруження скоротили з 60 до 30 хвилин.

"На момент заповнення заяви пара обирає доступний слот, після чого він бронюється на 12 годин до моменту підписання другою стороною.

Такий механізм дозволяє забезпечити гнучкість у виборі дати та гарантує, що всі підтвердженні бронювання залишаються закріпленими за парами до моменту церемонії у Цифровому офісі ДРАЦС. Якщо пара не підтверджує бронювання протягом 12 годин, цей слот автоматично стає доступним для інших користувачів", – пояснили в "Дії".

Послугу "Шлюб онлайн" надають 4 основні реєстратори та 1 додатковий на випадок технічних збоїв. У Мінцифри додають, що працюють над розширенням штату реєстраторів.