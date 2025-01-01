Далекі галактики і молоді зорі. Вражаючі фото космосу, які світ побачив у 2024 році

На знімках космічних телескопів інші галактики, планети чи зорі здаються нам трохи ближчими, хоч і не менш загадковими.

Далі – одні із найкращих світлин NASA та Європейського космічного агентства (ESA) за минулий рік.

Полярне сяйво в атмосфері Землі

Полярне сяйво. Погляд з космосу Фото: Matthew Dominick/NASA

Астронавт NASA Метью Домінік зробив вражаючий знімок яскравого зелено-рожевого полярного сяйва в атмосфері Землі через ілюмінатор космічного корабля SpaceX Dragon Endeavour 7 жовтня 2024 року. Тоді Міжнародна космічна станція перебувала на висоті 273 миль (близько 440 км) над Індійським океаном.

Погляд збоку

Спіральна галактика під назвою UGC 10043 Фото: NASA

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Це – спіральна галактика під назвою UGC 10043, яку зазнімкував космічний телескоп Хаббл. Характерних спіральних рукавів на знімку не видно не тому, що їх немає, а тому що ми дивимося на неї збоку. Відтак Хаббл "побачив" галактику як гостру лінію, що проходить крізь простір.

Галактика розташована приблизно за 150 мільйонів світлових років від Землі в сузір'ї Змієносця.

У центрі галактики можна побачити сяючу, майже яйцеподібну "опуклість", яка піднімається над і під диском. Вона фактично "утримує" зорі, що обертаються навколо галактичного центру по траєкторіях над і під вихровим диском.

Вражаючим фактом є те, що науковцям фактично знадобилося 23 роки, аби світ побачив це фото. Два набори даних, які складають це комбіноване з окремих знімків зображення, були зібрані у 2000 і 2023 роках.

Унікальна взаємодія галактик

Дві далекі галактики, що взаємодіють між собою Фото: NASA, ESA

Астрономи NASA за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба зафіксували унікальне вирівнювання об’єктів галактик у просторі світлових років – на знімках ця область нагадує знак питання.

Ці дві галактики розташовані на відстані 7 мільярдів світлових років від Землі та достатньо близько одна від одної, щоб взаємодіяти.

"Крапка" на космічному знаку питання – непов’язана галактика, яка випадково опинилася в потрібному місці та часопросторі відносно точки спостереження.

Молоде зоряне скупчення

Вражаюче фото молодого зоряного скупчення Фото: NASA

Космічний телескоп Джеймса Вебба сфотографував молоде зоряне скупчення під назвою NGC 602, розташоване поблизу околиць карликової галактики Малої Магелланової Хмари, що за 200 тисяч світлових років від Землі.

Навколо та всередині газу можна побачити чимало далеких галактик, деякі – доволі великі. Також видніються кілька масивних і яскравих зірок, розташованих ближче до Землі.

Наднова посеред спіральної галактики

Спіральна галактика з перемичками Фото: Європейське космічне агентство

Космічний телескоп Хаббл зазнімкував сяючу спіральну галактику з перемичками.

На знімку зображено галактику NGC 1672, що розташована в сузір’ї Золотої Риби за 49 мільйонів світлових років від Землі. Мільярди сяючих зірок усередині системи створюють своєрідне "світлове шоу".

Уздовж двох великих рукавів галактики частинки водню утворюють яскраве червоне світло – це випромінювання від новостворених зірок. Неподалік від центру можна побачити дві особливо виразні зірки. Як пояснили у Європейському космічному агентстві, ці зірки вбудовані в кільце гарячого газу та виділяють потужне рентгенівське випромінювання.

У центрі галактики – активне ядро системи, а у його "серці" – нагрітий акреційний диск, що оточує надмасивну чорну діру під назвою NGC 1672.

R Водолія

R Водолія Фото: NASA Hubble Space Telescope

Космічний телескоп NASA Хаббл зазнімкував одну з найвражаючих зірок нашої галактики, що “виткала” величезний спіральний візерунок, який вирізняє її з-поміж інших.

Йдеться про подвійну зірку (зоряну систему), розташовану приблизно за 700 світлових років від Землі – R Водолія.

На фото можна побачити величезні “нитки” розжареного газу, а закручені зоряні потоки астрономи порівнюють з розбризкувачем для газону, що вийшов з ладу.

“Це наочно демонструє, як Всесвіт перерозподіляє продукти ядерної енергії, що утворюються глибоко всередині зірок і вилітають назад у космос”, – наголошують у космічному агентстві.