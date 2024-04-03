МОЗ запропонувало зміни для проходження інтернатури: що вони передбачають
Міністерство охорони здоров’я після обурення студентства оприлюднило можливі зміни до Положення про інтернатуру. Студентам пропонують право самим обирати спеціальність та місце проходження інтернатури із затвердженого переліку.
Пріоритет матимуть ті, в кого бали найвищі, повідомили у МОЗ.
11 березня на сайті міністерства оприлюднили проєкт наказу, який передбачав зміни правил для вступу до інтернатури. Згідно з ними, студенти-контрактники могли б одночасно і претендувати на бюджетні місця, і відмовитись від них. Водночас бюджетників мали розподіляти лише на бюджетні місця без права вибору спеціальності.
У відповідь на запропоновані зміни на сайті Кабінету Міністрів з’явилася петиція із закликом відтермінувати внесення, яка посилалася на порушення прав студентів. За 2 дні вона набрала необхідну кількість голосів.
Після публічного обговорення нововведень МОЗ вирішило запропонувати можливі зміни.
"Студенти й надалі залишаються вільними у виборі спеціальності, регіону і місця проходження інтернатури. Проте найбільші можливості обрати матимуть як "бюджетники", так і "контрактники", які найкраще навчалися упродовж шести років, склали іспит КРОК-2 і мають найвищий рейтинг. Це справедливо. Вибір матимуть усі, адже держава має достатньо вакантних посад", – сказав перший заступник міністра охорони здоров’я Сергій Дубров.
За його словами, під час цьогорічного розподілу враховуватиметься реальна потреба держави в лікарях певних спеціальностей.
"Навіть якщо випускнику не вистачить рейтингових балів для вибору бажаної спеціальності за результатами розподілу, він зможе її отримати після проходження інтернатури, провчившись на циклі вторинної спеціалізації", – йдеться у повідомленні.
Інформацію щодо вакантних посад у регіонах передадуть закладам освіти до 15 травня.
Якщо випускник відмовиться від запропонованих варіантів, він зможе взяти участь у повторному розподілі наступного року.
Водночас у міністерстві зауважили, що право обирати місце проходження інтернатури поза рекомендованим переліком у 2022-2023 роках діяло тимчасово.
Також там зазначили, що випускників 2024 року бюджетної форми навчання не змушуватимуть відпрацьовувати 3 роки після завершення інтернатури.
Водночас Сергій Дубров спростував твердження, що цьогорічні випускники-бюджетники вступали до вишу без умови подальшого розподілу. За його словами, станом на 2018 рік діяли нормативні акти, які передбачали право самостійного працевлаштування лише у виняткових випадках.
Зокрема, йдеться про Порядок працевлаштування випускників, який діяв з 1997 до 2022 року. Згідно з ним, право самостійного працевлаштування надавалося:
- випускникам з I або II групами інвалідності;
- вагітним;
- матері або батьку, які мають дитину віком до 3 років або дитину до 6 років, яка потребує особливого догляду;
- самотнім матері або батьку, які мають дитину до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю;
- дружинам або чоловікам військових, які служать за контрактом в інших регіонах;
- у разі вступу випускників вишів I-II рівнів акредитації до вишів III-IV рівнів акредитації.
Зауваження та пропозиції щодо змін до Положення про інтернатуру МОЗ прийматиме до 11 квітня. Їх можна надіслати:
- за фізичною адресою – 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7;
- за електронними адресами – [email protected], [email protected]