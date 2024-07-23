На дні Тихого океану знайшли "природні батарейки", здатні виробляти кисень у повній темряві

На дні Тихого океану дослідники виявили маленькі металеві скупчення мінералів, що здатні виробляти кисень.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Nature Geoscience, пише CNN.

Професор Ендрю Світман з Шотландської асоціації морських наук разом зі своєю командою займався дослідженням впливу глибоководного видобутку корисних копалин на морське дно у зоні Кларіон-Кліппертон. Це величезна територія океанічного дна між Гаваями та Мексикою.

Під час дослідження вони помітили щось дивне: їхнє обладнання показувало наявність кисню на глибині 4 000 метрів, куди не проникає сонячне світло. Спочатку вчені подумали, що справа в несправності приладів, проте повторні перевірки підтвердили, що дані правильні.

ВІДЕО ДНЯ

"Я казав своїм студентам: поверніть датчики в коробки. Ми відправимо їх виробнику на перевірку, бо вони показують дурниці. Але кожного разу виробник відповідав нам, що датчики справні та відкалібровані", – розповів Світман.

Фотосинтетичні організми, як-от рослини, планктон і водорості, використовують сонячне світло для виробництва кисню, який потім потрапляє в океанські глибини. Однак попередні дослідження глибоководних областей показали, що кисень там лише споживається, а не виробляється.

Нове дослідження команди Світмана ставить під сумнів це припущення, адже вчені виявили кисень, який утворюється без фотосинтезу.

Науковці зʼясували, що на планеті є інше джерело кисню, крім фотосинтезу. На темному дні океану кисень продукували мінеральні утворення розміром з картоплину, які містили кобальт, нікель та марганець.

Вчені пояснюють, що ці маленькі грудочки працюють як природні батарейки, і виробляютть електричну напругу до 0,95 вольта. Коли кілька таких мінеральних утворень збираються разом, напруга може бути ще більша. Цього виявилось достатньо для запуску процесу електролізу, який перетворює морську воду на водень і кисень.

«Для початку аеробного життя на нашій планеті потрібен був кисень. Ми завжди вважали, що його джерелом були фотосинтезуючі організми. Але тепер ми знаємо, що кисень може вироблятися і в глибинах океану, де немає світла. Це відкриття змушує нас переглянути питання про те, де могло зародитися аеробне життя», — пояснив професор Світман.

Нагадаємо, що вчені встановили, що майже 1,75 мільярда років рому на Землі існував фотосинтез. Нові дані мають дати ключ до розуміння появи екосистем на нашій планеті.