На Закарпатті фельдшерку вдарили каменем по голові, коли та надавала допомогу: поліція відкрила справу

На Закарпатті жінка вдарила фельдшерку каменем по голові, коли та надавала допомогу іншій людині.

Фельдшерка отримала струс головного мозку і закриту черепно-мозкову травму, а водій "швидкої" – опік очей і гіпертонічний криз.

Про інцидент повідомив Закарпатський центр екстреної медичної допомоги у Facebook, а місцева поліція підтвердила інформацію "УП.Життя".

"Учора ввечері в Тячівському районі стався напад на працівників екстреної медичної допомоги. Постраждали фельдшерка та водій, які виконували свій обов'язок, рятуючи життя пацієнтки.

О 20:13 до Центральної оперативної диспетчерської надійшов виклик: "Дівчина помирає, дуже погано. Лежить в траві, за переїздом". Бригада №1402 оперативно прибула на місце, де на них чекала юрба місцевих мешканців", – розповідають у центрі екстреної допомоги.

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Фельдшерка оглянула пацієнтку, перевірила життєві показники, поміряла тиск та зробила ін’єкцію. Пацієнтка почала приходити до тями, але раптом на фельдшерку напали.

"Невідома жінка вдарила фельдшерку каменюкою по голові, коли та надавала допомогу. Внаслідок удару медикиня знепритомніла… Нападниця втекла з місця події", – кажуть медики.

Обох потерпілих з тяжкими травмами госпіталізували до медичного закладу. На місце події викликали правоохоронців.

У поліції відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 125 Кримінального кодексу України (завдання умисного легкого тілесного ушкодження).

"У нас відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 125 Кримінального кодексу України. Всі учасники цієї події встановлені. Зараз ми проводимо необхідні слідчі дії.

Буде проведена експертиза для встановлення ступені важкості отриманих медиками ушкоджень. Ми будемо відштовхуватися від цього", – сказала речниця поліції Закарпаття Анна Дан у коментарі "УП.Життя".

І потерпілу фельдшерку, і підозрювану жінку вже опитали поліціянти. За попередньою інформацією, нападниця атакувала фельдшерку, бо була невдоволена тим, як надають медичну допомогу.

Дівчина, яку рятувала швидка, прийшла до тями. Вона не фігурує у кримінальному провадженні.

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У поліції розповіли, що залежно від висновків судмедекспертів, справу можуть перекваліфікувати.

"Ми спілкувалися з усіма, щоб встановити, що відбулося. Один із важливих моментів – це судово-медична експертиза. Тому що зараз у нас попередньо відкрите провадження за легкі тілесні, але побачимо, що скажуть фахівці", – додала речниця поліції Закарпаття.

А працівники швидкої допомоги закликали українців поважати медиків.

"Закликаємо всіх до поваги та захисту медичних працівників, які кожного дня рятують життя та здоров'я людей. Такі випадки неприпустимі та повинні бути суворо покарані. Захист медиків – це наш спільний обов'язок"! – наголошують у центрі екстреної допомоги.

Нагадаємо, раніше у Києві двоє чоловіків напали на волонтерку, бо та говорила українською мовою.