На заході США сталося нашестя перекотиполя

Вулиці американського штату Юта заполонило перекотиполе. Будинки накрило бур’яном, висота якого подекуди сягає 3 метрів.

Місцеві жителі стикалися з цим раніше, однак, за їхніми словами, нашестя такого масштабу ще не було, повідомляє Sky News.

Перекотиполе – це інвазивний колючий бур’ян, який швидко поширюється.

Під’їзні шляхи до будинків в Ігл-Маунтін забиті перекотиполем, рослина накрила машини і сягало навіть дахів будинків.

Причиною стали сильні вітри та шторми на певних територіях США. Деякі міста штату Невада також постраждали.

Згодом місто Саут-Джордан в Юті засипало снігом, кажуть кореспонденти KSL. Містяни сподіваються, що це зменшить кількість перекотиполя на вулицях.

Що таке перекотиполе

Перекотиполе – це група рослин, які висихають після дозрівання, відриваються від коренів, після чого їх розносить вітер. Це інвазивний бур’ян, який називається осот. Найбільш відомим є рожевий осот (Salsola tragus), пишуть у LawnStarter.

Під час росту рослина має яскраво-зелений колір. У ньому розростаються червонуваті або фіолетові пагони й зелені квіти, оточені колючками.

У 1873 році російські іммігранти привезли у Південну Дакоту льон, який, ймовірно, був заражений насінням осоту, повідомляє Treehugger. Після посіву бур’ян швидко проріс. З того часу насіння осоту розлітається та розсіюється всюди, де б не опинилося.

Осот зацвітає за умови малої кількості опадів, тому він зміг закріпитися на величезних сільськогосподарських полях і пасовищах посушливого американського Заходу. До кінця 1800-х років ця “рослина-загарбниця” опинилася у більшості західних штатів й навіть потрапила до Канади.

Residents are cleaning up after strong winds led to a tumbleweed takeover in South Jordan, Utah, over the weekend. pic.twitter.com/a3CJJLTAvi — ABC News (@ABC) March 4, 2024

Небезпека перекотиполя

Перекотиполе може спричинити ДТП, коли котиться дорогами, а навала цих колючих бур’янів може поховати під собою цілі будинки, йдеться у статті National History Museum.

Наприклад, у 2014 році два округи в Колорадо оголосили надзвичайний стан, коли перекотиполе переповнило цілі райони, повідомляли раніше Time.

Також осот може бути прихистком для комах, які переносять віруси, що затримують ріст зараженої рослини та деформують її листя і плоди. Крім того, пилок перекотиполя є алергеном.

Анна Штопенко, "УП. Життя"