Побиття 12-річної дівчинки на Миколаївщині: найстарша нападниця отримала підозру в катуванні

На момент побиття інші нападниці не досягли віку кримінальної відповідальності

Правоохоронці Миколаївщини повідомили про підозру 16-річній дівчині, яка разом з іншими підлітками побили меншу за віком дитину. Нападниці загрожує до шести років позбавлення волі.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Миколаївської області.

У поліції зауважили, що на момент вчинення злочину інші нападниці не досягли віку кримінальної відповідальності. Відтак щодо них слідчі скерують до суду клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру.

Нагадаємо, в травні 2024 року в Первомайську на Миколаївщині група дівчат віком 14, 15 та 16 років напали на вулиці на 12-річну дівчинку. В присутності інших підлітків нападниці неодноразово завдали ударів по голові та тілу дитини.

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Насильство зафільмували на камеру. Про інцидент стало відомо на початку 2025 року, коли ролик із побиттям виявив інспектор служби освітньої безпеки під час роботи в одній зі шкіл.

За даними правоохоронців, причиною конфлікту між дітьми були "особисті неприязні стосунки".

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Нагадаємо, нещодавно схожі випадки агресивної поведінки підлітків трапилися на Київщині, Вінниччині, Полтавщині та в столиці.

Крім того, Миколаївщині правоохоронці розслідують побиття підлітками 50-річного чоловіка та групове фізичне насильство щодо 14-річної підлітки.