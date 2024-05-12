"Огидно і надзвичайно лицемірно": активісти розкритикували малазійську "дипломатію орангутанів"

Міністр плантацій і продукції Малайзії заявив, що уряд збирається дарувати орангутанів найбільшим покупцям пальмової олії. Активісти піддали ініціативу жорсткій критиці.

Міністр Джохарі Абдул Гані оголосив про ідею на саміті з питань біорізноманіття, що відбувся 8 травня, інформують The Guardian та CNN.

Уряд планує запровадити "дипломатію орангутанів" подібно до того, як Китай здає в оренду своїх панд. Влада планує дарувати орангутанів деяким із найбільших торгових партнерів країни.

Малайзію вважають другою у світі державою за обсягами експорту пальмової олії, яка входить до складу мила, морозива, піци та багатьох інших товарів. Виробництво цієї продукції має важливе значення для економіки країни.

Однак розчищення земель під плантації пальм становить найбільшу загрозу для виживання орангутанів, які перебувають під загрозою зникнення.

Вирубку лісів вважають найбільшою загрозою виживанню орангутанів. Francesco Riccardo Iacomino/Getty Images

"Це дипломатична стратегія, яка буде вигідна торговим партнерам і зовнішнім відносинам, особливо в таких основних імпортерах, як ЄС, Індія та Китай", – зазначив міністр.

Гані не озвучив деталей щодо часових рамок програми або про те, як планують передавати тварин, але закликав компанії з виробництва пальмової олії співпрацювати з неурядовими організаціями, щоб допомогти зберегти дику природу в Малайзії.

"Це стане проявом того, як Малайзія зберігає види дикої природи та підтримує стійкість наших лісів, особливо в галузі плантацій із виробництва пальмової олії", – сказав він.

Жорстка реакція на оголошення не змусила себе довго чекати.

"Це непристойно, огидно і надзвичайно лицемірно знищувати тропічні ліси, де живуть орангутани, забирати їх і дарувати як подарунки, щоб заслужити прихильність інших народів.

Це абсолютно суперечить тому, як ми повинні захищати їх і нашу планету", — сказав CNN Стюарт Пімм, працівник кафедри природоохоронної екології в Університеті Дьюка.

Чоловік наголосив на величезній різниці між політикою Китаю щодо великих панд й ідеями малайзійського уряду.

"Китай має найсучасніші умови для утримання панд і, що більш важливо, створив заповідні зони, які охороняють популяції диких панд. Те, що пропонує уряд Малайзії, навряд чи можна порівняти", – додає він.

Читайте також : У контактному зоопарку Києва мавпи живуть у скляному боксі без доступу до води: зоозахисники звернулися до поліції

Екологічні та природоохоронні організації також рішуче виступили проти цієї ідеї, закликаючи малазійських чиновників натомість працювати над зменшенням темпів знищення лісових насаджень.

"Дипломатія орангутанів не вирішить кризу вирубки лісів у Малайзії. Якщо уряд Малайзії справді відданий збереженню біорізноманіття, він повинен замість цього впроваджувати політику проти вирубки лісів", – сказав стратег регіональної кампанії Грінпіс у Південно-Східній Азії Хенг Кіа Чун.

Згідно з даними Всесвітнього фонду дикої природи (WWF) Малайзії, популяція орангутанів, які колись мешкали здебільшого в Південно-Східній Азії, різко скоротилася.

У 1973 році чисельність мавп становила 288 тисяч особин. Фахівці організації припускають, що до 2025 року їхня чисельність упаде до 47 тисяч особин, якщо не вжити заходів для збереження цього виду.

Раніше ми розповідали про відновлення співпраці Китаю з США щодо збереження панд. Тварини, ймовірно, повернуться до американських зоопарків.