Полові Маккартні повернули його бас-гітару, викрадену понад 50 років тому

Ексучасникові гурту Beatles Полу Маккартні повернули його бас-гітару, викрадену 51 рік тому з багажника фургона в Лондоні. Її автентичність підтвердив виробник.

"Пол неймовірно вдячний усім причетним до пошуку", – йдеться в повідомленні на сайті музиканта.

Гітара Höfner 500/1 є цінною частиною історії Beatles. Її можна почути на записах хітів, зокрема Love Me Do, She Loves You і Twist and Shout, пише The New York Times.

Маккартні придбав гітару у 1961 році в музичному магазині в німецькому Гамбурзі.

"І як тільки я купив, то закохався в неї. Для легкого, витонченого маленького басу вона мала дуже насичений звук", – розповідав музикант у 1993 році в інтерв’ю Guitar Magazine.

Маккартні грав на Höfner на сотнях концертів, а також на записі перших двох альбомів гурту.

Бас-гітара зникла у 1972 році в Лондоні. За однією з версій, її викрали з фургона гурту.

У 2023 році кілька журналістів і експерт з гітари почали кампанію з пошуку інструмента. Вони дали клич громадськості, чи має хтось інформацію про місце перебування знаменитої бас-гітари.

Наприкінці вересня сім’я з містечка Гастінгс, що на південному сході Англії, звернулася до студії Маккартні з питанням, чи може гітара, яку вони знайшли на своєму горищі, бути зниклим басом?

Консультант Höfner Нік Васс, який працював із паном Маккартні, поїхав до Англії, щоб допомогти підтвердити, що це насправді той інструмент.

"Мені знадобилося не більше 10 секунд, щоб зрозуміти, що це він", – сказав Васс, вказавши на характерні партії та колір гітари для лівої руки.

За його словами, гітара зазнала певних пошкоджень і потребує ремонту.

