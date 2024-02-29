Ректор КНУ придбав квартиру в елітному ЖК: її вартість – понад 3,5 млн гривень

Володимир Бугров, який з 2021 року обіймає посаду ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, придбав елітні апартаменти в київському житловому комплексі White Lines.

Наразі подібна двокімнатна квартира коштує понад 200 тисяч доларів США, пише "Слідство Інфо".

Журналісти видання отримали доступ до договорів, які засвідчують той факт, що ректор КНУ оформив нерухомість на себе.

В угоді, укладеній восени 2020 року, йдеться, що Володимир Бугров придбав облігації, які після завершення будівництва житлового комплексу можна було обміняти на квадратні метри.

На той час він був проректором з науково-педагогічної роботи вишу. І в декларації, і в документах, які отримала редакція "Слідства Інфо", йдеться про 7444 облігації вартістю 231 гривня кожна, що загалом становить 1,7 мільйона гривень. Ця сума відповідає номінальній вартості облігацій.

Однак розслідувачі стверджують, що Бугров фактично сплатив за облігації значно більшу суму – його витрати сягнули майже 3,5 мільйона гривень, що, за курсом 2020 року, еквівалентно близько 124 тисячам доларів США.

"За умовами договору, майже всю цю суму Бугров мав сплатити у дев'ятиденний термін. У коментарі журналісту "Слідства. Інфо" ректор підтвердив, що вніс кошти на рахунок вчасно", – пишуть у виданні.

Володимир Бугров Фейсбук Володимира Бугрова

Журналісти намагалися з’ясувати, де Бугров взяв гроші на таке житло. Аналіз декларацій засвідчив, що у ректора не було коштів на придбання квартири. Протягом 2020 року його сім’я заробила 1,3 мільйона гривень.

Під час зустрічі ректор не зміг пояснити журналістові походження коштів, а згодом і зовсім відмовився відповідати на питання, заявивши, що той втручається в його особисте життя.

Крім того, Бугров не задекларував своє право на об’єкт незавершеного будівництва: він вказав лише наявні цінні папери, але не зазначив суми, яку витратив на квартиру.

Юрист Центру протидії корупції Вадим Валько називає це ознакою корупційного правопорушення.

“Є роз’яснення Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), де йдеться, що якщо суб’єкт декларування набув у власність цінні папери на об’єкт незавершеного будівництва, то треба вказувати як сам об’єкт, так і цінні папери”, — зазначив Валько.

Він зауважує, що потенційно йдеться про порушення частини 1 статті 366–2 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації). Покарання у межах цієї статті передбачає штраф або позбавлення волі терміном до двох років.

Загалом ректор Київського національного університету Володимир Бугров не вперше потрапляє у скандали.

Раніше колишній студент вишу Володимир Ксєніч розповів, що ректор сприяє розвитку корупції, продовжує співпрацю з компаніями, які мають зв’язки з Росією, та не дбає про пожежну безпеку в університеті.

У лютому 2022-го року ректорові закидали те, що він нібито пропонує студенткам, викладачкам і членкиням своєї команди вступити з ним у сексуальні контакти та ділиться подробицями інтимного характеру.

Однак сам Бугров цей факт заперечував. За його словами, жодних статевих зв’язків із студентками чи працівницями вишу у нього не було, а листування сфальсифікували та поширили, щоб позбавити посади. Він припускав, що зробити це могли його конкуренти.

Також у вересні 2023 року керівництво закладу вищої освіти звинуватили у розкраданні коштів, які виділили на ремонт бомбосховищ у студентських гуртожитках і придбання генераторів.

Нацполіція та СБУ оглянули два гуртожитки і зафіксували порушення, які, за попередніми висновками, завдали державі збитків на суму від одного до двох мільйонів гривень. Проте Бугров заявив, що вважає такі звинувачення безпідставними.

Крім того, нещодавно ректор КНУ став лауреатом премії "Академічна негідність 2023 року", посівши друге місце у номінації "Токсичний ректор 2023".