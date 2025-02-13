Лісовий про укрупнення одеських вишів: Ківалов не мав морального права залишатися в освіті

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий назвав "логічним" рішення приєднати Одеську юридичну академію до Одеського національного університету імені І. Мечникова.

Він також заявив, що президент першого вишу та ексрегіонал Сергій Ківалов "не мав морального права залишатися в освіті".

Про це Оксен Лісовий написав на своїй сторінці у Facebook.

Міністр назвав рішення про укрупнення "логічним" на тлі політики відомства щодо перегляду мережі закладів вищої освіти. Він зауважив, що реорганізація університетів Одеси не матиме негативного впливу на здобувачів освіти та викладачів.

"Проте інша ситуація – для керівного складу закладу, серед якого є особи, зокрема Сергій Ківалов, який, мені так видається, ніколи не мав морального права залишатися в освіті після відомих усім фактів у його біографії", – написав Лісовий.

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Він вважає, що представникам керівного складу Одеської юридичної академії "буде складно погодитися" з рішенням про об'єднання вишів, тому вони "будуть йому опиратися".

Міністр освіти і науки зауважив, що юридична академія в Одесі виникла внаслідок від'єднання інституту від Національного університету імені Мечникова. За словами Лісового, рішення про повернення академії до складу класичного університету це "логічний і символічний крок".

"Проте найважливішим є не лише форма, а й система цінностей, що панує в закладі та культивується його керівництвом. Оскільки суддя, адвокат, правозахисник, прокурор – це про правду, доброчесність, справедливість, неупередженість, відповідальність, патріотизм і широкий світогляд", – додав міністр освіти і науки.

Нагадаємо, 13 лютого стало відомо про рішення уряду, яким Національний університет "Одеська юридична академія" приєднають до Одеського національного університету імені Мечникова.

У МОН заявили, що студентки продовжать навчання за попередніми умовами – кількість бюджетних місць та вартість контракту не зміниться.

Попри те, що реорганізація не порушить прав науково-педагогічних працівників, до їхнього складу не належать посади президента, ректора та проректорів. Відтак посаду в Одеській юридичній академії втратить його очільник Сергій Ківалов.

Раніше в Міністерстві освіти і науки повідомили, що не мають середньострокового плану реорганізації вишів. Відтак "які заклади вищої освіти обʼєднають цьогоріч і за якими критеріями їх обиратимуть – поки невідомо".