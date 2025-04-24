Що взяти з собою на НМТ і як діяти напередодні тестування

Невдовзі – 14 травня, розпочнуться перші сесії Національного мультипредметного тесту. Деякі вступники вже завершують готуватися до іспиту, а інші лише починають посилено сидіти за підручниками й тренувальними тестами.

Однак є поради, які знадобляться всім, адже стосуються передусім технічних моментів, стратегії та внутрішньої готовності до тесту. Іноді саме цей бік підготовки може зіграти вирішальну роль для хорошого результату.

Тож що варто робити напередодні НМТ, які речі не забути взяти з собою і як діяти на самому тестуванні – розповідаємо.

Як підготуватися до НМТ, якщо іспит вже завтра?

Для початку варто впевнитися, що ви знаєте, з яких видів завдань складається типовий варіант мультипредметного тесту. Його структура була майже незмінною три роки поспіль і цьогоріч також не відрізнятиметься від попередніх.

Якщо на самому НМТ ви будете бачити подібні завдання не вперше, то зможете зекономити час на розумінні, чого від вас вимагають. До того ж, наявність вже знайомих формулювань трохи знизить рівень стресу. З тестами минулих років можна ознайомитися на сайті УЦОЯО.

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Крім того, варто поміркувати над стратегією проходження тестування. А саме – скільки часу виділити на кожен із предметів, спочатку виконувати складніші завдання чи навпаки, що робити, коли не знатимете правильної відповіді. Це допоможе максимально ефективно використати час на НМТ.

Ще одна порада – заздалегідь переглянути довідкові матеріали, які будуть доступні на тестуваннях з математики, фізики й хімії, та спробувати приблизно запам'ятати розташування формул і таблиць на аркушах. Так вдасться швидше знайти потрібний рядок чи сторінку або ж не шукати дарма, якщо потрібних даних немає в довідці.

У день та переддень НМТ варто не забувати й про свій ментальний стан. Важливо налаштуватися на позитивний результат і спокійно провести ранок перед відповідальною подією, радить директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

"Торік я дивилася на YouTube відео дівчини, яка розповідала про весь свій шлях з НМТ. Секрет успіху був не лише в наполегливій підготовці, а й у тому, що дівчина та її родина вірили у високі результати, і вона мала постійну підтримку. У день тестування вона з’їла смачний сніданок, а близькі сказали, що в неї все вийде", – ділиться Тетяна Вакуленко.

Напередодні тесту варто зосередитися на його технічних моментах та вигадати власну стратегію проходження Depositphotos

Що взяти з собою на НМТ і на що звернути увагу перед тим, як вирушати?

В УЦОЯО рекомендують учасникам тесту заздалегідь знайти адресу тимчасового екзаменаційного центру (ТЕЦ) та продумати маршрути доїзду до нього. Місце, дату та час проведення іспиту можна побачити у запрошенні в персональному кабінеті учасника НМТ.

Для вступників, які складатимуть тестування в Україні, початок буде вказаний за київським часом. Для тих, хто буде проходити НМТ за кордоном, ー за місцевим часом населеного пункту, де розташований ТЕЦ.

З собою до екзаменаційного центру треба взяти:

сертифікат учасника НМТ;

паспорт або інший документ, який посвідчує особу;

запрошення;

ручку (папір для чернеток видадуть у ТЕЦ);

питну воду, перекус (за бажанням).

Вступникам, які будуть складати мультипредметний тест в Україні, в УЦОЯО також радять взяти теплий одяг. Він може знадобитися, якщо доведеться довго перебувати в укритті під час повітряної тривоги.

У день НМТ варто прийти до екзаменаційного центру заздалегідь. За правилами, учасників припинять пропускати туди за 10 хвилин до початку тестування.

Якщо вступник запізниться, то вже не зможе скласти мультипредметний тест цього року. Винятком може стати лише вагома причина запізнення. У такому випадку доведеться написати заяву на участь у додатковій сесії НМТ і додати до неї документи, які підтвердять причину.

"Наприклад, звичайне запізнення – не поважна причина. Але якщо учасник запізнився через те, що виїжджав з тимчасово окупованої території, – поважна. Для тих, хто перебуває за кордоном, важливо заздалегідь ознайомитися з тим, як у країні працює транспорт і куди треба їхати", – наголошує директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко.

Як буде проходити тестування?

Перед тим, як зайти в аудиторію, учасники муситимуть дістати мобільні телефони, вимкнути їх і залишити у відведеному для цього місці. У кожному кабінеті буде інструктор та старший інструктор, до яких можна буде звернутися по допомогу, якщо щось піде не за планом.

Кожен вступник матиме окреме робоче місце з комп'ютером. На пристрої вже буде відкрита стартова сторінка сервісу, у якому він складатиме НМТ.

Старший інструктор видасть кожному індивідуальну картку учасника тестування, на якій можна буде знайти логін і пароль для входу в сервіс. Варто вводити їх дуже уважно.

Після входу відкриється персональна сторінка, у правому верхньому куті якої будуть вказані прізвище, імʼя, по батькові учасника. Ці дані потрібно перевірити.

Якщо все гаразд, можна переходити до тесту, а саме на головну його сторінку. Там можна буде побачити вкладки "Іспит", "Довідкові матеріали" та "Інструкція".

Відлік часу стартує з моменту, коли ви натиснете на кнопку "Розпочати роботу над тестом". Для виконання всіх завдань учасники матимуть 240 хвилин. Після 120 хвилин, які відведені для виконання завдань з української мови та математики, буде 20-хвилинна перерва.

Під час перерви можна буде вийти з аудиторії, перекусити та відпочити. Однак заборонено покидати тимчасовий екзаменаційний центр, тобто виходити на вулицю.

Далі продовжиться тестування з історії України та предмету на вибір. Дуже важливо уважно читати текст завдання та варіанти відповіді. До прикладу, не губити частку "не" у запитанні з української мови і звертати увагу на кожен "мінус" у виразах та рівняннях з математики.

Для розв'язання завдань можна буде користуватися аркушем-чернеткою, яку видасть інструктор перед тестом.

Після того, як позначите правильний варіант відповіді, не забудьте її зберегти. Якщо цього не зробити – відповідь не зарахується. Щоб завершити тест, доведеться кілька разів підтвердити це у сервісі. Далі кожен учасник зможе побачити кількість набраних тестових балів за кожний блок.

Під час проходження НМТ варто не забувати зберігати позначені відповіді Depositphotos

Як діяти, коли щось пішло не так?

Якщо у вас виникнуть технічні проблеми з комп’ютером чи не буде працювати програма, варто одразу звертатися до інструктора. Також йому варто повідомити, якщо вам стало зле чи виникли інші непередбачувані обставини, які заважають завершити тест.

Під час тестування можна буде виходити з аудиторії, однак лише з дозволу старшого інструктора. Час, який учасник проведе за межами кабінету, не будуть додавати до кількості хвилин, відведених для виконання роботи.

Вступникам заборонено мати при собі пристрої зчитування, обробки та відтворення інформації, тобто флешки, смартгодинники, телефони, навушники. Крім того, порушенням буде, якщо учасник використовує рукописні та друковані матеріали, які приніс з собою.

В УЦОЯО закликають звертати увагу на порушення правил з боку інших учасників і повідомляти про це інструкторів. Якщо ж процедури не дотримуються інструктори, то можна подати заяву про порушення до виходу з ТЕЦ.

У випадку, коли під час НМТ розпочнеться повітряна тривога, інструктор зупинить роботу учасників. Далі всі муситимуть перейти в укриття. Відповіді вступників збережуться в сервісі, а час, який залишився до завершення тесту, зупиниться.

Якщо тривога триватиме менше 2,5 годин, то після її закінчення можна буде повернутися до аудиторій і продовжити виконувати завдання НМТ. Якщо ж довше – то в ТЕЦ будуть вирішувати, варто продовжити очікування чи припинити тестування.

За умови, якщо його зупинять, учасники зможуть скласти НМТ під час додаткових сесій. Для цього треба буде подати заяву до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти. Це можна зробити ще в тимчасовому екзаменаційному центрі через відповідального за ТЕЦ або самостійно протягом трьох робочих днів.