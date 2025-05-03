У Великій Британії засудили екссуддю ООН за примус жінки до рабства

У Великій Британії колишню суддю ООН Лідію Мугамбе засудили до шести років і чотирьох місяців позбавлення волі. Її визнали винною у примусі жінки з Уганди до роботи покоївкою.

Потерпіла стверджує, що живе "в майже постійному страху" і через авторитет судді на батьківщині боїться повертатися додому, інформують The Guardian та DW.

Правоохоронці встановили, що у 2022 році Лідія Мугамбе обманом змусила молоду угандійку переїхати до Великої Британії. Там колишня суддя силувала жінку безоплатно працювати в неї покоївкою та доглядати за дітьми. На той час Мугамбе навчалася на докторантурі в Оксфордському університеті.

За даними прокурорів, екссуддя експлуатувала жінку, скориставшись її незнанням про трудові права.

Крім того, колишню суддю визнали винною у змові з тогочасним заступником верховного комісара Уганди в Лондоні з метою ввезення постраждалої до Британії з порушенням закону.

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Під час засідання суддя Оксфордського коронного суду Фокстон назвав справу "дуже сумною", зважаючи на професійні досягнення Лідії Мугамбе, яка зокрема займалася захистом прав людини.

Суддя сказав, що підсудна "не виявила жодного каяття" за вчинене та намагалася "звинуватити" потерпілу в тому, що трапилося.

У письмовій заяві, яку зачитала прокурорка Керолайн Хогі, постраждала заявила, що "живе майже в постійному страху" через впливовість кривдниці в Уганді. Потерпіла каже, що "не може" повернутися на батьківщину і боїться, що більше ніколи не зможе побачити свою матір.

Прокурорка додала, що постраждалій надали притулок у Великій Британії через обґрунтовані побоювання переслідування в Уганді.

Загалом Лідію Мугамбе засудили за чотирма пунктами звинувачення, зокрема змовою з метою залякування свідка.

Колишній судді присудили позбавлення волі строком на шістт років та чотири місяці. Крім того, жінці заборонили прямо чи опосередковано спілкуватися із постраждалою.

Лідія Мугамбе стала суддею ООН у травні 2023 року, але пізніше пішла у відставку з посади.

Нагадаємо, в лютому 2025 році українські правоохоронці викрили жительку Волині, яка вербувала молодих жінок і продавала їх у сексуальне рабство за кордоном.