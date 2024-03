Вчені виявили у Чорнобилі тварин, на яких не впливає радіація

Вчені виявили, що мікроскопічні черв’яки, які живуть у ґрунтах на території всієї України, зовсім не реагують на радіоактивне опромінення в Чорнобилі. Їхнє вивчення допоможе виявити схильність людей до онкології.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в Proceedings of the National Academy of Sciences, пише Science Alert.

Науковці досліджували хробаків, які жили у ґрунтах за 46 кілометрів від Чорнобильської атомної електростанції. Вони з'ясували, що ці хробаки фізично та генетично дуже різняться від своїх "родичів" з інших регіонів України – насамперед своєю стійкістю до радіоактивного випромінювання.

"Я бачила кадри зони відчуження і була шокована тим, наскільки пишний і зарослий вигляд вона мала. Я ніколи не думала, що вона кишить життям. Це ідеальний ландшафт для пошуку хробаків, які особливо стійкі до радіаційного опромінення", – каже наукова співробітниця факультету біології Нью-Йоркського університету Софія Тінторі.

Щоб дізнатися, як радіація впливає на хробаків у зоні відчуження, у 2019 році Чорнобиль відвідав біолог Тімоті Муссо з Університету Південної Кароліни. Для експерименту він відібрав хробаків із ґрунту, гнилих фруктів та інших органічних матеріалів у місцях з різним рівнем забруднення.

Вчені розробили ланцюжки геномів 15 хробаків O. tipulae з Чорнобиля та порівняли їх з геномами п’яти O. tipulae з інших частин світу.

Науковців вразило, що після низки аналізів вони не змогли знайти жодних слідів радіаційного ураження в геномах чорнобильських черв’яків – ті були такими ж здоровими, як і їхні родичі з "чистих" регіонів.

"Це не означає, що Чорнобиль безпечний. Це радше означає, що нематоди – справді стійкі тварини і можуть витримувати екстремальні умови. Ми також не знаємо, як довго кожен із хробаків, яких ми зібрали, перебував у зоні відчуження, тому ми не можемо точно бути впевненими щодо того, якого рівня впливу зазнав кожен з них і їхні предки за останні чотири десятиліття", – зазначили Софія Тінторі.

Результати показали, що стійкість черв’яків до хімічних мутагенів була різною і не залежала від рівня радіації в їхньому середовищі проживання. Це означає, що хробаки в Чорнобильській зоні не розвинули своєї стійкості до радіації, а їхня еволюція внаслідок радіаційного впливу не прискорилася.

Це дослідження може дати відповідь на питання, чому дехто з людей генетично більш схильний до онкологічних хвороб.

"Знання про те, як люди по-різному реагують на агенти, що пошкоджують ДНК, допоможуть нам мати чітке уявлення про наші власні фактори ризику", – додала Софія Тінторі.

Раніше вчені з’ясували, що популяція вовків, які живуть у Чорнобильській зоні відчуження, мутували і можуть мати стійкість до раку.

Анжеліка Талабан, "УП. Життя"