До Києва на гелікоптері доправили дівчинку із Запоріжжя, в якої через пневмонію відмовляли легені

В 11-річної Асі із Запоріжжя через пневмонію відмовляли легені – її на гелікоптері доправили до київської лікарні

У Києві врятували 11-річну дівчинку із Запоріжжя, в якої через пневмонію почали відмовляти легені. Її єдиним шансом на життя був "протез легені", який дозволяє справжньому органу відновитися.

Її історію розповіли у дитячій лікарні "Охматдит".

Ще кілька тижнів тому 11-річна Ася була здоровою дитиною – займалася дзюдо та малюванням. Але раптом вона захворіла на грип.

Батьки звернулися до місцевої лікарні, однак стан дівчинки швидко погіршувався. Попри всі зусилля медиків, через п’ять днів хвороби легені Асі почали відмовляти.

Причиною такого важкого стану стало ускладнення від пневмонії, за якого рівень кисню у крові критично знижується, а вуглекислоти – підвищується. Це називається гострим респіраторним дистрес-синдромом важкого ступеня.

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Єдиним шансом на порятунок була "зовнішня легеня" – методика екстракорпоральної мембранної оксигенації (ЕКМО), яка працює як протез. Вона не лікує, а дає час для відновлення.

Тоді медики ухвалили рішення про необхідність транспортування дитини до Києва. В мирний час це відбувається за допомогою медичного літака, що під час війни є неможливим.

Тоді підрозділ Medevac, який займається медичною евакуацією українців, надав спеціально обладнаний вертоліт, готовий летіти в Запоріжжя.

Через туман виліт відтермінували, але завдяки професіоналізму пілотів і роботі медиків Асю швидко доправили до Києва.

В "Охматдиті" дівчинку під'єднали до апарату ЕКМО, завдяки якому "виграли" час на відновлення легенів.

Зараз Ася у свідомості та може дихати самостійно. Дівчинка ще лікується, але лікарі сподіваються, що незабаром зможуть повністю відключити її від підтримки.

Нагадаємо, у Львові лікарі врятували життя 3-місячній дівчинці, у якої вроджена пухлина повністю змістила серце в правий бік грудної клітки.