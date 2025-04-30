У Києві чоловік силував падчерку до статевого зв’язку: його судитимуть за кількома статтями

Кривднику підлітки загрожує до 12 років ув'язнення

У Києві 43-річного чоловіка судитимуть за сексуальне та домашнє насильство щодо неповнолітньої падчерки. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Правоохоронці встановили, що протягом близько восьми місяців киянин примушував 16-річну падчерку до сексуальних стосунків. Для цього чоловік користувався своєю віковою, фізичною перевагою, а також відсутністю матері дитини вдома.

Крім того, кривдник створював інтимні зображення дівчини і погрожував поширити їх. За даними прокуратури, школярка також страждала через домашнє насильство – вітчим ображав її вербально, контролював користування телефоном та обмежував спілкування з однолітками.

Чоловікові повідомили про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу:

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частиною 3 статті 154 – примушування до вступу в статевий зв’язок, поєднані з погрозою;

частиною 1 статті 301-1 – виготовлення та зберігання порнографічних матеріалів;

частиною 3 статті 301-1 – повторне виготовлення та зберігання порнографічних матеріалів;

статтею 126-1 – домашнє насильство.

Чоловікові обрали безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 12 років ув'язнення.

Справу щодо нього правоохоронці скерували до суду.

Раніше на Київщині 57-річного чоловіка засудили до 15 років в’язниці за зґвалтування 13-річної онуки. Також там викрили пару, які катували та чинили сексуальне насильство щодо трьох дітей.