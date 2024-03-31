У Львові тренери-наставники допомагають пацієнтам адаптуватися до крісла колісного

У Львові до реабілітації пацієнтів після ураження спинного мозку залучають тренерів-наставників, які мають успішний досвід адаптації до життя з такою травмою і користуються кріслом колісним.

Про це повідомили у Національному реабілітаційному центрі "Незламні". Наразі в Центрі працює чотири тренери-наставники, які входять до складу мультидисциплінарних команд.

Вони взаємодіють із пацієнтами з першого дня їхнього прибуття до медзакладу: діляться досвідом, навчають і підтримують людей з ураженням спинного мозку.

"Стають для них надійною опорою в перші тижні після травми та супроводжують протягом цілого шляху відновлення.

Тренери-наставники допомагають нашим пацієнтам пристосуватися до нових обставин та адаптуватися до щоденного побуту. Навчають долати обмеження та перешкоди, з якими зіштовхуються люди після ураження спинного мозку", – кажуть у "Незламних".

Фото: Центр "Незламні"

Метод "рівний рівному" має на меті на власному прикладі показати, що активне і соціальне життя можливе, навіть при використанні крісла колісного.

Фото: Центр "Незламні"

"Дуже корисна справа, яку ми робимо. Адже вона дозволяє пацієнтові вийти з лікарні з розумінням того, що йому в подальшому робити зі своїм життям, як соціалізуватися та адаптуватися до свого стану і взагалі продовжувати далі активне життя", – переконує тренерка-наставниця Віра Калитовська.

Фото: Центр "Незламні"

У Центрі зазначають: робота з тренером-наставником – це надважлива складова процесу відновлення та адаптації до побуту і соціуму, адже допомагає людині прийняти нові обставини та стати самостійною.

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