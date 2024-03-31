У Львові тренери-наставники допомагають пацієнтам адаптуватися до крісла колісного
У Львові до реабілітації пацієнтів після ураження спинного мозку залучають тренерів-наставників, які мають успішний досвід адаптації до життя з такою травмою і користуються кріслом колісним.
Про це повідомили у Національному реабілітаційному центрі "Незламні". Наразі в Центрі працює чотири тренери-наставники, які входять до складу мультидисциплінарних команд.
Вони взаємодіють із пацієнтами з першого дня їхнього прибуття до медзакладу: діляться досвідом, навчають і підтримують людей з ураженням спинного мозку.
"Стають для них надійною опорою в перші тижні після травми та супроводжують протягом цілого шляху відновлення.
Тренери-наставники допомагають нашим пацієнтам пристосуватися до нових обставин та адаптуватися до щоденного побуту. Навчають долати обмеження та перешкоди, з якими зіштовхуються люди після ураження спинного мозку", – кажуть у "Незламних".
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