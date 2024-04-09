МОН обрало 25 шкіл для пілотування реформи профільної школи

МОН оголосило про підготовку до пілотування реформи профільної середньої освіти. Для цього обрали 25 шкіл з усієї України, які першими розроблять нові освітні моделі і рекомендації щодо впровадження реформи.

Про це повідомило Міністерство освіти і науки України.

У майбутньому ці школи стануть "менторами" для пілотних академічних ліцеїв, які апробують профільну середню освіту з 2025 року.

Реформа профільної середньої освіти стартує в Україні з 2027 року. Старшокласники зможуть обирати профіль навчання, курси та навчальні предмети.

У МОН додали, що академічні ліцеї змінять підхід до профорієнтаційної роботи на більш якісний, а також вивчатимуть запити і потреби учнів щодо курсів.

"Важлива мета реформи профільної середньої освіти – змінити культуру взаємодії в освітньому середовищі для того, щоб там могли зростати вільнодумні люди, здатні пропонувати нові рішення для локальних і глобальних викликів", – зазначив Міністр освіти Оксен Лісовий.

Крім того, учні й учениці зможуть самостійно "складати" свій освітній шлях. Для цього передбачено кілька можливостей:

два рівні вивчення кожної освітньої галузі: основний (базовий) і поглиблений (профільний);

освітня програма ліцею передбачатиме як «вузькі» навчальні предмети, так й інтегровані курси;

зміст освіти в ліцеї буде гнучким, варіативним і складатиметься з трьох компонентів: обов’язкових для всіх освітніх компонентів; варіативної частини в межах обраного профілю; варіативної – поза профілем;

з 10 до 12 класу кількість годин на вивчення обов’язкових освітніх компонентів – зменшиться, натомість кількість годин для вивчення варіативної частини – збільшиться.



Реформа профільної середньої освіти стартує в Україні з 2027 року monkeybusiness/Depositphotos

"Наразі горизонт планування реформи складає 10 років, тобто Стратегія охоплює період до 2033 року. Але в умовах повномасштабної війни складно спрогнозувати, якою буде ситуація в українській освіті і країні в цілому у 2027 чи 2030 році", – наголосила менеджерка проєкту DECIDE Валентина Полторак.

У МОН також визначили три кластери, за якими ліцеї зможуть формувати профілі, зокрема: STEM, мовно-літературний, суспільно-гуманітарний.

"Кожен ліцей пропонуватиме на вибір щонайменше три профілі в межах одного, двох або трьох кластерів. У фіксованих класах учні вивчатимуть лише обов’язкові навчальні предмети/курси. Для вивчення вибіркового циклу (профільних і поза профілем) школи формуватимуть міжкласні групи", – додали у МОН.

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