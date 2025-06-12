Уповноважений МВС назвав кількість українців, зниклих безвісти за особливих обставин

В Україні налічується понад 70 тисяч осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, але встановити долю багатьох із них буде можливо лише після завершення війни або активної фази бойових дій.

Про це заявив Уповноважений з питань зниклих безвісти Артур Добросердов на брифінгу в Медіацентрі Україна.

"Якщо на сьогодні кількість зниклих безвісти – понад 70 тисяч, то більшість фактів, що сталися з нашими зниклими, ми зможемо дізнатися після завершення війни або хоча б активної фази бойових дій.

Тоді, коли зі сторони країни-агресора ми отримаємо відомості щодо всіх осіб, які перебувають у полоні або в заручниках. І коли буде можливо практично реалізувати роботу пошукових груп у зонах, де велися бойові дії, у сірих зонах і на окупованих територіях", – заявив він.

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Уповноважений розповів, що в пошуку зниклих безвісти фахівцям допомагає єдиний реєстр зниклих безвісти, де накопичується інформація з усіх джерел, а також – комунікація з сім'ями зниклих безвісти.

Для родин зниклих безвісти працює гаряча лінія (1698), а також на сайті МВС можна подати анкету – це можуть зробити не лише родичі, а й будь-яка інша людина.

"У більшості випадків тіла, які надходять при репатріації, у складному стані, тобто провести візуальне впізнання в більшості випадків неможливо. Є випадки, коли можливо працювати з відбитками пальців або провести певні маніпуляції, щоб ці відбитки відновити.

Однак найбільше результатів по ідентифікації відбувається саме під час проведення молекулярно-генетичних експертиз, тобто ДНК-експертиз", – сказав Добросердов.

Дані про ДНК-профілі зберігаються в електронному реєстрі геномної інформації людини.

В системі МВС працює 27 лабораторій, які проводять ДНК-експертизи, 4 в системі Міністерства охорони здоров’я і 4 – в системі Міністерства юстиції.

Також Україна співпрацює з Міжнародною комісією з питань зниклих безвісти, тож правоохоронці можуть відправити деякі зразки ДНК до їхньої лабораторії. За словами Добросердова, дотепер розбіжностей у висновках української та іноземної експертизи не було.

Добросердов нагадав, що у разі зникнення вашої близької людини потрібно звернутися до Національної поліції, до Координаційного штабу, Національного інформаційного бюро, а також – до Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні.

Якщо у зниклого безвісти військового немає рідних, Уповноважений зазвичай дізнається про його зникнення безпосередньо від підрозділів.

Якщо ж йдеться про цивільних, Уповноважений моніторить ЗМІ, зокрема ті, які працюють на окупованих територіях, а також співпрацює з громадськими організаціями, які також передають інформацію про зниклих безвісти.