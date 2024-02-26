У Пакистані жінку звинуватили у богохульстві через напис на сорочці: їй погрожували смертною карою

У Пакистані розлючений натовп звинуватив у богохульстві жінку, одягнену в сорочку з арабським написом. Люди вважали, що це вірш із Корану.

Богохульство у цій країні карається смертною карою, повідомляють BBC та Hindustan Times.

У неділю, 25 лютого, поліція міста Лахорі отримала дзвінок про те, що в одному з ресторанів жінка зібрала навколо себе цілий натовп через напис на своїй курті – традиційній довгій сорочці. На момент прибуття правоохоронців навколо закладу зібралося близько 300 людей.

Натовп кричав і вимагав у жінки зняти сорочку. Дехто навіть скандував, що богохульникам треба відрубувати голови. Поліції довелося загороджувати жінку від розлючених людей.

"Ніхто насправді не знав, що було написано на сукні. Справжнім подвигом було спробувати вивести цю жінку з місця події, щоб гарантувати її безпеку", – зазначила поліцейська Сайда Шехрбано.

Жінка, звинувачена у богохульстві Barister Sidra Qayyum/X

Для цього жінку накрили чорним халатом і надягнули їй на голову хустку. Люди в натовпі штовхалися, тому щоб розчистити шлях, правоохоронці створили ланцюг.

Жінку доставили до відділку, де кілька релігієзнавців підтвердили, що текст на її сукні був арабською каліграфією, а не віршами з Корану. Це було слово "Halwa", що в перекладі означає "солодкий".

Правоохоронці попросили вчених записати відео, на якому вони підтвердили свої висновки.

"У мене не було такого наміру, це сталося випадково. Проте я прошу вибачення за все, що сталося, і я зроблю все можливе, щоб це більше ніколи не повторилося", – сказала сама жінка.

Закони проти богохульства вперше кодифікували британські правителі Індії, а розширив їх військових уряд у 1980-х роках.

У Пакистані деяких "богохульців" лінчують ще до того, як їхні справи потрапляють до суду. У серпні 2023 року в місті Джаранвала спалили десятки церков і будинків після того, як двох місцевих чоловіків звинуватили в пошкодженні Корану.

Нагадаємо, в Ірані активістку покарали 74 ударами батогом за фото без хіджабу.