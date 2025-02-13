Утримував в однокімнатній квартирі: у мешканця Запоріжжя вилучили близько 30 собак

У Запоріжжі правоохоронці та комунальники вилучили близько 30 собак з однокімнатної квартири. За фактом жорстокого поводження з тваринами поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомляє "Суспільне. Запоріжжя".

Вперше про неналежні умови утримання собак у соцмережах розповіла зооволонтерка та керівниця громадської організації "Служба захисту тварин" Вікторія Скільсара.

У помешканні жителя Запоріжжя, з його слів, перебували четверо дорослих тварин, 13 собак віком близько року та 13 цуценят. Волонтерка зауважила, що всі домашні улюбленці "вівчаристого типу", тобто мають великі розміри тіла.

"Тварин зовсім не вигулюють, тому свої потреби вони задовольняють у квартирі. Стоїть неймовірний сморід і постійний гавкіт. Собаки брудні, у своїх екскрементах та сечі. Волонтери намагалися забрати тварин на стерилізацію, але власник не дозволив", – написала зооволонтерка.

РЕКЛАМА:

За словами сусідки власника собак, велика кількість тварин у чоловіка з'явилася півтора року тому. Спершу в жителя Запоріжжя було дві тварини, пізніше він прихистив ще двох, що призвело до їхнього розмноження.

Фото: "Суспільне. Запоріжжя" Фото: "Суспільне. Запоріжжя" Фото: "Суспільне. Запоріжжя" Фото: "Суспільне. Запоріжжя"

"Останній час, коли вже в нього збільшилася кількість собак, він вже почав їх потайки випускати в підʼїзд вночі. Вони робили свої справи на сходинках", – поділилася Олена.

Жінка стверджує, що власник тварин часто недогодовував своїх улюбленців та навіть бив.

"Я чула, як він їх саме бʼє ногами й лається. Вони ж, певно, щось гризуть у нього. Я дуже люблю тварин і бачу, які вони страшні, брудні, дуже голодні. Він казав так: "Те, що знаходжу, кидаю у центр кімнати, хто встигає – той і їсть", – розповіла місцева мешканка.

Зрештою правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 299 – жорстоке поводження з тваринами.

Читайте також : Забрав з вулиці і побив до смерті: в Києві за жорстоке поводження з псом затримали чоловіка

На підставі рішення суду працівникам місцевої комунальної служби "Побутовик" разом із правоохоронцями вдалося вилучити тварин.

За словами начальниці сектору захисту тварин міської ради Анастасії Проявко, власник тварин був проти їхнього вилучення. Попри це 11 дорослих собак заберуть для стерилізації та вакцинації. В одній із місцевих клінік їм також проведуть чипування.

Цуценята також покинуть власника – їх передадуть для прилаштування до волонтерів.

"Один собака повернеться до хазяїна, але вже буде стерилізований та вакцинований, тобто не зможе мати цуценят.

Читайте також : На Буковині двоє чоловіків розстріляли собак: загибель тварин розслідує поліція

Собаки в дуже поганому стані, вони неагресивні, але несоціальні. У квартирі максимально порушені санітарні норми, тому тваринам там дуже погано", – додала Анастасія Проявко.

Надалі долею тварин будуть опікуватися зооволонтери.

Раніше правоохоронці Запоріжжя знайшли підлітків віком від 14 до 16 років, які вбили собаку та намагалися зробити фото з його трупом.

Щодо них розслідують жорстоке поводження з тваринами.