Рада ухвалила закон про визнання результатів навчання українських дітей за кордоном: що зміниться

В Україні визнаватимуть результати навчання дітей в освітніх осередках за кордоном

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт, який дозволяє визнавати результати навчання українських дітей, які здобувають освіту за кордоном.

Проєкт документа підтримали 282 парламентарі, повідомив народний депутат, член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Законопроєкт №12375 пропонує доповнити закон про середню освіту положенням про визнання результатів навчання під час формальної чи неформальної освіти за кордоном. Виняток становлять навчальні осередки на території Росії.

Народний депутат і голова комітету освіти, науки та інновацій Сергій Бабак пояснив, що після початку повномасштабного вторгнення частина школярів разом зі своїми родинами виїхали за кордон. На території іноземних держав українські педагоги разом із батьками створювали простір для навчання та соціалізації дітей.

Зокрема, йдеться про заклади, які мають офіційний статус школи, а також осередки неформальної освіти: школи вихідного дня та невеликі об'єднання громадян, які навчають дітей.

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Досі українська система освіти такі не визнавала такі осередки. Відтак законопроєкт має усунути цю прогалину.

"Для нас як для країни зараз це можливість швидко отримати мережу освітніх/культурних центрів за кордоном. Потрібно створити для цього правові підстави, що, власне, і робить цей закон", – додав Сергій Бабак.

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У пояснювальній записці до законопроєкту його автори заявляють, що зміни сприятимуть захисту прав громадян України, які навчаються за кордоном, на повну середню освіту та їхньому поверненню на Батьківщину.

Раніше Верховна Рада підтримала законопроєкт, який дозволяє спеціальним закладам середньої освіти надавати послуги з реабілітації військовим та ветеранам, що через поранення мають порушення зору або слуху.