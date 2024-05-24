Подібний до істот із "Дюни": вчені дослідили рештки хижого морського черв’яка віком 425 млн років

Вчені з Великої Британії проаналізували рештки морського черв’яка віком 425 мільйонів років. Виявилося, що він був хижаком – щоб зловити та з’їсти свою жертву, черв’як висував горло.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в науковому журналі Papers in Palaeontology, повідомляють The Guardian та IFLScience.

Морського черв’яка Radnorscolex latus археологи знайшли ще у 1920-х роках у занедбаному кар'єрі у графстві Герефордшир, Велика Британія. Попри кількарічний аналіз, через відсутність технологій вчені не змогли докопатися до його суті.

Однак за допомогою нового дослідження вдалося встановили, що цей морський черв'як жив на дні океану близько 425 мільйонів років тому. Він пересувався по ньому, ніби гармоніка – черв’як мав ряди гострих зубів і гачків, за допомогою яких чіплявся за дно і рухався.

Морський черв’як Radnorscolex latus Richie Howard/Luke Parry/National History Museum

Radnorscolex latus мав висувне горло, яким хапав здобич. Живився морський хижак подібно до піщаних черв’яків з фільму "Дюна", поглинаючи все на своєму шляху.

"Ми вважаємо, що вони не були надто перебірливими в їжі та, швидше за все, просто висовували своє горло в мул і хапали все, що могли знайти. Цим вони, безумовно, змушують нас думати про піщаних черв'яків із "Дюни", – зазначив співавтор дослідження Річі Говард.

Попри те, що Radnorscolex latus був хижаком, він виростав лише до 8 сантиметрів завдовжки.

За словами дослідників, цей морський черв’як належить до групи вимерлих червоподібних тварин, відомих як Palaeoscolecids. Близько 400 мільйонів років тому вони вимерли через швидкі зміни клімату та рівня моря.

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