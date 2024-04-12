Як отримати громадянство України? Пояснює експертка

Громадянство надає людині доступ до усіх прав у країні, в якій вона проживає. Для людини без нього закрита дорога до державних лікарень, недоступні офіційне працевлаштування та низка соціальних послуг.

За підрахунком Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, в Україні проживає 35 тисяч людей без громадянства та з невизначеним громадянством (люди, які не можуть підтвердити своє громадянство без процедури визнання їх особою без громадянства).

Однак реальна кількість може бути значно більшою, адже ці дані не оновлювали декілька років.

Як отримати громадянство України та що робити недокументованим людям – розповіла керівниця напряму допомоги особам без громадянства благодійного фонду "Право на захист" Софія Кордонець у коментарі для "УП. Життя".

За її словами, при отриманні громадянства діють такі принципи:

правило крові – дитина громадян України отримує українське громадянство автоматично;

дитина може отримати громадянство нашої країни, якщо українцем є тільки один із батьків;

дитина отримує українське громадянство, якщо батьки є особами без громадянства і законно проживають в Україні.

"Однак коли батьки не мають жодних документів, їхнє громадянство не визначене або не підтверджується, виникають складнощі. Така дитина має великий ризик опинитися у невизначеному становищі", – пояснює Софія Кордонець.

В Україні є низка процедур, які батьки – іноземці чи особи без громадянства – повинні пройти, щоб дитина стала громадянином України.

Якщо людина не може підтвердити своє громадянство, спочатку вона має отримати статус особи без громадянства.

Як стати особою без громадянства?

Процедура з отримання статусу особи без громадянства в Україні почала діяти з 2021 року.

"Законодавчо вона є доволі простою і доступною. Ця процедура передбачає, що люди без документів є дуже вразливими. Тому вони мають надати Державній міграційній службі ті документи, які у них є – без конкретного списку.

Єдиний обов'язок – це надати перелік свідків, які можуть підтвердити особу і деякі факти з її життя, та згодитися на їхнє опитування", – розповідає Софія Кордонець.

Посвідки на тимчасове та постійне проживання в Україні ДМСУ/Facebook

За словами експертки, на практиці не все так просто. Людині доводиться збирати якомога більше документів, аби не отримати відмову. Якщо вона має зв'язок з іншою державою, міграційна служба просить приносити свідоцтво про народження та довідки з консульства.

Також важливими є документи з навчання або роботи, якщо людина працювала офіційно. Але останнє стосується лише дорослих людей, які мали радянські паспорти.

"На жаль, виникають такі ситуації, коли Державна міграційна служба без цих документів відмовляється приймати заяву. Звісно, це неофіційно, бо офіційно такої підстави немає. А вже адвокати працюють над тим, щоб людині не відмовляли через відсутність певних документів", – наголошує фахівчиня.

Як отримати українське громадянство?

За словами Софії Кордонець, коли людину визнають особою без громадянства, протягом 10 днів вона має отримати посвідку на тимчасове проживання строком на один рік.

Коли цей термін спливе, треба ще раз звернутися до міграційної служби й отримати іншу однорічну посвідку на проживання.

Посвідка на тимчасове проживання дає право на легальне перебування на території України. Вона надає і базові права на:

медичну допомогу;

працевлаштування;

соціальний захист;

освіту (окрім безоплатної вищої).

Після цього людина може отримати посвідку на постійне проживання, яка вже є безстроковою. Через три роки з нею можна звертатися до міграційної служби, щоб отримати громадянство України.

Для цього необхідно скласти екзамени на знання Конституції України, української мови та історії.

Тільки отримавши громадянство України, людина матиме доступ до усіх прав.

Нагадаємо, омбудсмен пояснив, чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном.