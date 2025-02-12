Терміни – невідомі: як просувається відновлення "Охматдиту" і чому процес настільки тривалий
8 липня 2024 року росіяни завдали ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит", який пошкодив чотири корпуси лікарні. Найбільше постраждав третій, у якому розташовувалося відділення токсикології.
Роботи з відновлення пошкоджених корпусів ведуться вже сім місяців, однак поки тривають лише підготовчі процеси до відбудови. Новий корпус лікарні досі залишається без вікон в очікуванні проєкту на капітальний ремонт, хоча у ньому приймають пацієнтів.
Тож що вже встигли зробити, скільки грошей на це виділили та чому так затягнулися роботи з відновлення одного з найважливіших дитячих медзакладів країни – розбиралася "УП. Життя".
Про деталі ми запитали у голови Ради з відновлення "Охматдиту" Інни Іваненко, виконувача обов’язків гендиректора лікарні Олександра Уріна, а також дізналися з пресрелізу благодійного фонду "Пацієнти України" і повідомлення МОЗ.
Чому процес відновлення є тривалим?
За процесом відновлення "Охматдиту" слідкує спеціально створена наглядова рада, головою якої є виконавча директорка благодійного фонду "Пацієнти України" Інна Іваненко.
Рада з відновлення з’явилася після скандалу навколо тендеру на ремонт, який виграла компанія з найвищою вартістю робіт. Тоді гендиректора лікарні відсторонили, а Міністерство охорони здоров’я взялося за перевірку.
У коментарі для "УП. Життя" Інна Іваненко запевнила, що темпи відбудови лікарні залежать від того, настільки якісною та прозорою вона буде.
"Усім би хотілося, щоб відбудова відбулася з блискавичною швидкістю. Проте є певний процес, якому потрібно слідувати, щоб зробити все якісно – дослідження будівлі, захист від зовнішнього впливу, щоб вона не руйнувалась, підготовка проєктної документації, відновлення, тендери на всіх етапах. Тож терміни, які ми маємо зараз, – оптимальні для того, щоб забезпечити якісний процес відбудови та рухатись правильно і в межах закону. І Рада з відновлення, і "Охматдит", і МОЗ зацікавлені в тому, щоб отримати якісну документацію. Ніхто не хоче затягувати процеси, тож всі терміни є реалістичними", – стверджує Іваненко.
За її словами, кожен крок у відбудові здійснюється у рамках законодавства. Тендери оголошуються через систему Prozorro, навіть якщо це кошти благодійників.
"Це дозволяє зробити процес відбудови прозорим та підзвітним. Ми переконані, що суспільство має бачити, як відбувається закупівля й обирається постачальник, який запропонував найменшу ціну та який відповідає усім критеріям, відповідно до вимог законодавства про державні закупівлі. Тобто ми йдемо чітко по всіх вимогах, які виставляє законодавець до закупівель", – зауважила очільниця Ради з відновлення.
Скільки часу піде на відбудову корпусів лікарні – поки невідомо. Це зможуть сказати тільки після розробки проєкту.
Також Інна Іваненко додала, що наразі "вдалося налагодити комунікацію з фондом "Охматдит – здорове дитинство", але в деталі не вдавалася. На його рахунок зібрали 378 мільйонів гривень на відбудову лікарні й планували використати на швидкий ремонт. Однак через скандал із тендером гроші "зависли" на рахунках фонду.
Тож на яких стадіях зараз перебуває відновлення корпусів?
Новий корпус
Як зазначають у МОЗ, новий корпус наразі працює та приймає пацієнтів. Крім того, до нього переїхали відділення з будівель, які постраждали більше.
До зими у будівлі виконали низку робіт:
- закрили віконні та дверні прорізи, які були вибиті під час вибуху;
- відгородили частину приміщень тимчасовими конструкціями з метою збереження будівлі від впливу зовнішніх факторів;
- захистили інженерні мережі;
- частково замінили радіатори опалення.
Протиаварійні роботи оплатили благодійними коштами, які після ракетного удару надійшли на рахунки благодійного фонду "Таблеточки".
Згодом розпочалася підготовка проєктно-кошторисної документації для капітального ремонту корпусу. Для цього залучили міжнародну організацію, яка виконує функції служби замовника робіт з відновлення нового та хірургічного корпусів, трансформаторної підстанції та дизельної електропідстанції. Служба замовника займається підготовкою документів і супроводжує процес реконструкції.
До процесу залучили іспанську інжинірингову компанію "Ептіса Сервісіос Де Індженерія, С.Л.". Кошти на її послуги виділив Світовий банк. Вони є грантовими, а не кредитними.
5 грудня 2024 року оголосили тендер на проведення публічної закупівлі робіт з розробки та виготовлення проєктної документації з капітального ремонту будівлі нового корпусу. Вже 20 січня 2025 року уклали договір із переможницею – інжиніринговою компанією "Аркон".
Попри те, що з моменту атаки пройшло вже сім місяців, новий корпус все ще залишається без вікон. Виконувач обов’язків генерального директора "Охматдиту" Олександр Урін у коментарі для "УП. Життя" запевнив, що їхнє встановлення не було першочерговим завданням.
"Встановлення вікон у новому корпусі не входило до першочергових протиаварійних робіт. Ми будемо проводити комплексний капітальний ремонт. Для цього треба розробка проєктної документації, завершення якої заплановане до 1 липня 2025 року", – розповів він.
Лише після цього зможуть провести тендер на відбір підрядника для виконання ремонтних робіт.
Згідно з інформацією, яку нам надали в "Охматдиті", на відновлення нового корпусу вже виділили такі суми:
- першочергові протиаварійні роботи для захисту від впливу зовнішнього середовища – 7,5 мільйона гривень;
- технічний нагляд – 132,1 тисячі гривень;
- розробка проєктно-кошторисної документації на відновлення корпусу – 13,77 мільйона гривень.
За словами Уріна, загальна сума, необхідна для комплексного капітального ремонту сучасного корпусу, буде відома після завершення підготовки проєктної документації та проведення експертизи.
Корпуси №3 та №9
Токсикологічний корпус №3 та адміністративний корпус №9 є об’єктами культурної спадщини. Щодо них "Охматдит" скликав спеціальну комісію за участі представників Департаменту культурної спадщини КМДА та Міністерства культури і стратегічних комунікацій, йдеться у пресрелізі фонду "Пацієнти України".
Комісія рекомендувала першочергово здійснити протиаварійні та невідкладні консерваційні роботи, а потім розробити науково-проєктну документацію відновлення пам'ятки та розпочати реставрацію корпусів.
"Пріоритет відбудови зараз – сучасний лікувально-діагностичний корпус, де функціонують відділення, перенесені з інших постраждалих корпусів.
Для відновлення памʼяток культурної спадщини має застосовуватися спеціальна процедура, тож відбудова історичних корпусів є значно тривалішим і дорожчим процесом", – зауважила у пресрелізі голова Ради з відновлення Інна Іваненко.
Наразі вже провели огляд споруд, розробили проєктну документацію на консерваційні роботи та отримали експертизу.
Найближчим часом "Охматдит" має оголосити тендер на захист від зовнішнього середовища корпусу №3. Термін виконання робіт – 2 місяці.
Очікується, що на це витратять 5,5 мільйона гривень. Протиаварійні роботи проведуть за кошти UNITED24.
Наразі на корпус №3 вже виділили:
- 871,4 тисячі гривень – на розробку науково-проєктної документації;
- 75 тисяч гривень – на комплексну експертизу.
Для корпусу №9 наразі підготували проєкту документацію, що коштувала 359,5 тисяч гривень.
Зруйнований корпус "Охматдиту" після удару
Корпус №11
Для хірургічного корпусу №11 виконали технічне обстеження, розробили медичне завдання та медичну програму. Компанія "Ептіса" підготувала завдання на проєктування:
- передінвестиційний аналіз (ТЕО) – опрацювання можливих варіантів реалізації проєкту будівництва, зокрема, реконструкції наявного корпусу з прибудовою і надбудовою, знесення наявної споруди й будівництво нового медичного корпусу;
- підготовка переліку необхідних вишукувальних робіт для реалізації проєкту;
- розробка проєктно-кошторисної документації;
- проведення експертизи проєкту.
Наразі вже розробили тендерну документацію. МОЗ надіслало на розгляд Світовому банку запит щодо можливості фінансування розробки та експертизи проєкту відновлення.
Також серед витрат на відновлення "Охматдиту" – розробка проєкто-кошторисної документації для ремонту трансформаторної підстанції. На це виділили 1,7 мільйона гривень.