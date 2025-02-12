Терміни – невідомі: як просувається відновлення "Охматдиту" і чому процес настільки тривалий

8 липня 2024 року росіяни завдали ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит", який пошкодив чотири корпуси лікарні. Найбільше постраждав третій, у якому розташовувалося відділення токсикології.

Роботи з відновлення пошкоджених корпусів ведуться вже сім місяців, однак поки тривають лише підготовчі процеси до відбудови. Новий корпус лікарні досі залишається без вікон в очікуванні проєкту на капітальний ремонт, хоча у ньому приймають пацієнтів.

Тож що вже встигли зробити, скільки грошей на це виділили та чому так затягнулися роботи з відновлення одного з найважливіших дитячих медзакладів країни – розбиралася "УП. Життя".

Про деталі ми запитали у голови Ради з відновлення "Охматдиту" Інни Іваненко, виконувача обов’язків гендиректора лікарні Олександра Уріна, а також дізналися з пресрелізу благодійного фонду "Пацієнти України" і повідомлення МОЗ.

Чому процес відновлення є тривалим?

За процесом відновлення "Охматдиту" слідкує спеціально створена наглядова рада, головою якої є виконавча директорка благодійного фонду "Пацієнти України" Інна Іваненко.

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Рада з відновлення з’явилася після скандалу навколо тендеру на ремонт, який виграла компанія з найвищою вартістю робіт. Тоді гендиректора лікарні відсторонили, а Міністерство охорони здоров’я взялося за перевірку.

У коментарі для "УП. Життя" Інна Іваненко запевнила, що темпи відбудови лікарні залежать від того, настільки якісною та прозорою вона буде.

"Усім би хотілося, щоб відбудова відбулася з блискавичною швидкістю. Проте є певний процес, якому потрібно слідувати, щоб зробити все якісно – дослідження будівлі, захист від зовнішнього впливу, щоб вона не руйнувалась, підготовка проєктної документації, відновлення, тендери на всіх етапах. Тож терміни, які ми маємо зараз, – оптимальні для того, щоб забезпечити якісний процес відбудови та рухатись правильно і в межах закону. І Рада з відновлення, і "Охматдит", і МОЗ зацікавлені в тому, щоб отримати якісну документацію. Ніхто не хоче затягувати процеси, тож всі терміни є реалістичними", – стверджує Іваненко.

За її словами, кожен крок у відбудові здійснюється у рамках законодавства. Тендери оголошуються через систему Prozorro, навіть якщо це кошти благодійників.

"Це дозволяє зробити процес відбудови прозорим та підзвітним. Ми переконані, що суспільство має бачити, як відбувається закупівля й обирається постачальник, який запропонував найменшу ціну та який відповідає усім критеріям, відповідно до вимог законодавства про державні закупівлі. Тобто ми йдемо чітко по всіх вимогах, які виставляє законодавець до закупівель", – зауважила очільниця Ради з відновлення.

Скільки часу піде на відбудову корпусів лікарні – поки невідомо. Це зможуть сказати тільки після розробки проєкту.

Також Інна Іваненко додала, що наразі "вдалося налагодити комунікацію з фондом "Охматдит – здорове дитинство", але в деталі не вдавалася. На його рахунок зібрали 378 мільйонів гривень на відбудову лікарні й планували використати на швидкий ремонт. Однак через скандал із тендером гроші "зависли" на рахунках фонду.

Тож на яких стадіях зараз перебуває відновлення корпусів?

За процесом відбудови слідкує Рада з відновлення НДСЛ Охматдит/Facebook

Новий корпус

Як зазначають у МОЗ, новий корпус наразі працює та приймає пацієнтів. Крім того, до нього переїхали відділення з будівель, які постраждали більше.

До зими у будівлі виконали низку робіт:

закрили віконні та дверні прорізи, які були вибиті під час вибуху;

відгородили частину приміщень тимчасовими конструкціями з метою збереження будівлі від впливу зовнішніх факторів;

захистили інженерні мережі;

частково замінили радіатори опалення.

Протиаварійні роботи оплатили благодійними коштами, які після ракетного удару надійшли на рахунки благодійного фонду "Таблеточки".

Згодом розпочалася підготовка проєктно-кошторисної документації для капітального ремонту корпусу. Для цього залучили міжнародну організацію, яка виконує функції служби замовника робіт з відновлення нового та хірургічного корпусів, трансформаторної підстанції та дизельної електропідстанції. Служба замовника займається підготовкою документів і супроводжує процес реконструкції.

До процесу залучили іспанську інжинірингову компанію "Ептіса Сервісіос Де Індженерія, С.Л.". Кошти на її послуги виділив Світовий банк. Вони є грантовими, а не кредитними.

5 грудня 2024 року оголосили тендер на проведення публічної закупівлі робіт з розробки та виготовлення проєктної документації з капітального ремонту будівлі нового корпусу. Вже 20 січня 2025 року уклали договір із переможницею – інжиніринговою компанією "Аркон".

Попри те, що з моменту атаки пройшло вже сім місяців, новий корпус все ще залишається без вікон. Виконувач обов’язків генерального директора "Охматдиту" Олександр Урін у коментарі для "УП. Життя" запевнив, що їхнє встановлення не було першочерговим завданням.

"Встановлення вікон у новому корпусі не входило до першочергових протиаварійних робіт. Ми будемо проводити комплексний капітальний ремонт. Для цього треба розробка проєктної документації, завершення якої заплановане до 1 липня 2025 року", – розповів він.

Лише після цього зможуть провести тендер на відбір підрядника для виконання ремонтних робіт.

Згідно з інформацією, яку нам надали в "Охматдиті", на відновлення нового корпусу вже виділили такі суми:

першочергові протиаварійні роботи для захисту від впливу зовнішнього середовища – 7,5 мільйона гривень;

технічний нагляд – 132,1 тисячі гривень;

розробка проєктно-кошторисної документації на відновлення корпусу – 13,77 мільйона гривень.

За словами Уріна, загальна сума, необхідна для комплексного капітального ремонту сучасного корпусу, буде відома після завершення підготовки проєктної документації та проведення експертизи.

Будівля нового корпусу після атаки НДСЛ Охматдит/Facebook

Корпуси №3 та №9

Токсикологічний корпус №3 та адміністративний корпус №9 є об’єктами культурної спадщини. Щодо них "Охматдит" скликав спеціальну комісію за участі представників Департаменту культурної спадщини КМДА та Міністерства культури і стратегічних комунікацій, йдеться у пресрелізі фонду "Пацієнти України".

Комісія рекомендувала першочергово здійснити протиаварійні та невідкладні консерваційні роботи, а потім розробити науково-проєктну документацію відновлення пам'ятки та розпочати реставрацію корпусів.

"Пріоритет відбудови зараз – сучасний лікувально-діагностичний корпус, де функціонують відділення, перенесені з інших постраждалих корпусів.

Для відновлення памʼяток культурної спадщини має застосовуватися спеціальна процедура, тож відбудова історичних корпусів є значно тривалішим і дорожчим процесом", – зауважила у пресрелізі голова Ради з відновлення Інна Іваненко.

Наразі вже провели огляд споруд, розробили проєктну документацію на консерваційні роботи та отримали експертизу.

Найближчим часом "Охматдит" має оголосити тендер на захист від зовнішнього середовища корпусу №3. Термін виконання робіт – 2 місяці.

Очікується, що на це витратять 5,5 мільйона гривень. Протиаварійні роботи проведуть за кошти UNITED24.

Наразі на корпус №3 вже виділили:

871,4 тисячі гривень – на розробку науково-проєктної документації;

75 тисяч гривень – на комплексну експертизу.

Для корпусу №9 наразі підготували проєкту документацію, що коштувала 359,5 тисяч гривень.

Зруйнований корпус "Охматдиту" після удару НДСЛ Охматдит/Facebook

Корпус №11

Для хірургічного корпусу №11 виконали технічне обстеження, розробили медичне завдання та медичну програму. Компанія "Ептіса" підготувала завдання на проєктування:

передінвестиційний аналіз (ТЕО) – опрацювання можливих варіантів реалізації проєкту будівництва, зокрема, реконструкції наявного корпусу з прибудовою і надбудовою, знесення наявної споруди й будівництво нового медичного корпусу;

підготовка переліку необхідних вишукувальних робіт для реалізації проєкту;

розробка проєктно-кошторисної документації;

проведення експертизи проєкту.

Наразі вже розробили тендерну документацію. МОЗ надіслало на розгляд Світовому банку запит щодо можливості фінансування розробки та експертизи проєкту відновлення.

Також серед витрат на відновлення "Охматдиту" – розробка проєкто-кошторисної документації для ремонту трансформаторної підстанції. На це виділили 1,7 мільйона гривень.