Де ветеранам знайти лікаря для безкоштовного протезування зубів? У НСЗУ створили дашборд

Зубопротезування є безоплатним для окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

Національна служба здоров’я України створила нову інформаційну панель, яка містить дані про послугу зубопротезування для ветеранів війни. Дашборд доступний за посиланням.

На ньому, зокрема, можна знайти інформацію про надавачів послуг, які працюють за урядовою програмою "Зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України", повідомляє НСЗУ.

На електронній карті відображено медичні заклади, в яких учасники бойових дій, військовослужбовці і ветерани можуть отримати послуги із зубопротезування безоплатно. Ці заклади уклали договір із НСЗУ.

"Щоб знайти найближчий медзаклад, який надає послуги із зубопротезування, оберіть область, громаду або населений пункт. На мапі залишаться медичні заклади, які відповідають зазначеним фільтрам, а також інформація про адресу, номери телефонів і графік роботи закладу", – кажуть у відомстві.

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На панелі також є інформація про те, скільки в закладі працює стоматологів-ортопедів, до яких можна звернутися по медичну допомогу.

У таблиці під картою наведено інформацію про назву надавача, адресу, телефон місця надання послуг та графік роботи. Також контакти закладів можна дізнатися за номером 16-77.

Отримати послуги безоплатного зубопротезування можуть:

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

військовослужбовці.

Для цього слід звернутися до медзакладу, який уклав договір з НСЗУ, щоб отримати попереднє направлення від лікаря-стоматолога. Також треба заповнити заяву та надати копії документів (із пред’явленням оригіналів):

паспорта громадянина України;

облікову картку платника податків;

посвідчення (учасника бойових дій/особи з інвалідністю внаслідок війни/посвідчення учасника війни та/або військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу).

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