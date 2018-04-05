З'явилося ще 10 додаткових потягів до Великодня. Повний СПИСОК

"Укрзалізниця" призначила 10 додаткових регіональних поїздів на великодні свята.

Як повідомляє відомство, для формування цих поїздів залучили "комфортабельний рухомий склад, що використовується на човникових маршрутах між Києвом і його містами-сателітами", та в зазначений період доби не використовуються на цих маршрутах.

На 6 квітня призначили 2 регіональні поїзди, що вирушатимуть зі станції Святошин:

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№ 802 Святошин – Шостка; № 812/811 Святошин – Жмеринка.

На 7 квітня призначили 6 додаткових регіональних поїздів:

№ 801 Шостка – Київ (з платформи Північна); № 804 Київ (з платформи Північна) – Шостка; № 803 Шостка – Фастів. Реклама:

7 квітня також курсуватимуть додаткові потяги через Вінницю:

№ 812 Жмеринка – Київ; № 825 Київ – Хмельницький; № 826 Хмельницький – Фастів.

9 квітня поїде регіональні поїзд № 831 Фастів-1 – Жмеринка,а 10 квітня – № 832 Жмеринка – Святошин.

Вони теж курсуватимуть через Вінницю.

Загалом на Великодні свята Укрзалізниця призначила загалом 26 додаткових поїздів:

№ 239 Київ – Ужгород

Відправиться з Києва 6, 8 квітня о 19:44 та прибуде до Ужгорода наступного дня о 10:56. У зворотному напрямку з Ужгорода відправлення 7 та 9 квітня о 19:05 та прибуття до Києва наступного дня о 10:09.

№ 152/151 Київ – Херсон

Курсуватиме 7 квітня, відправлення з Києва о 8:00 та прибуття до Херсона о 18:57. Відправлення з Херсона о 09:30 та прибуття до Києва о 19:16.

№ 251/252 Дніпро – Кривий Ріг – Одеса

Курсуватиме 6, 8 квітня, відправлення з Дніпра о 21:55, прибуття до Одеси об 11:45. Зворотно поїзд здійснить рейси 7, 9 квітня, відправлення з Одеси о 15:22 та прибуття до Дніпра о 05:07.

№ 235 Ужгород – Харків

Курсуватиме до Ужгорода 6, 9 квітня, відправлення о 10:27 та прибуття о 11:50. Відправлення з Ужгорода 4, 7 та 10 квітня о 18:00 та прибуття до Харкова наступного дня о 19:30.

№ 191/192 Київ – Львів

Курсуватиме 6, 7 та 9 квітня з відправленням з Києва о 08:03 та прибуттям до Львова о 17:55. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься о 11:58 та прибуватиме до Києва о 21:46.

№ 243/244 Київ – Львів

Здійснить рейси 7 та 10 квітня. Відправлення з Києва о 05:27 та прибуття до Львова о 14:20. У зворотному напрямку відправлення о 09:40 та прибуття о 19:05.

№ 755/756 Київ – Львів

6 та 9 квітня відправиться з Києва о 23:31 та прибуде до Львова о 05:43. У зворотному напрямку відправлення о 23:00 та прибуття о 05:18.

№ 197/198 Київ – Ковель

Вирушить у рейси 7 та 9 квітня. Відправлення з Києва о 07:28 та прибуття до Ковеля о 16:53. Зворотно з Ковеля поїзд вирушить о 11:03 та прибуде до Києва о 19:53.

№ 207 Київ – Ужгород

Здійснить рейси до Ужгорода 6 та 8 квітня, у зворотному напрямку – 7 та 9 квітня. Поїзд вирушатиме з Києва о 15:28 та прибуватиме до Ужгорода о 10:08. З Ужгорода поїзд вирушатиме о 18:17 та прибуватиме до Києва о 10:37.

№ 249/250 Київ – Івано-Франківськ – Чернівці

6 квітня о 15:21 вирушить з Києва та прибуде о 08:15. У зворотному напрямку вирушить 9 квітня о 18:10 та прибуде до Києва о 10:28.

№ 177 Київ – Хмельницький

Курсуватиме 7 та 9 квітня. Відправлення з Києва о 06:06 та прибуття до Хмельницького о 13:02. У зворотному напрямку відправлення з Хмельницького о 14:04 та прибуття до Києва о 20:43.

№ 223/224 Київ – Одеса

Курсуватиме 7 та 9 квітня. Відправлення з Києва о 07:38 та прибуття до Одеси 17:41. У зворотному напрямку відправлення з Одеси о 11:07 та прибуття о 20:37.

№ 201/202 Дніпро – Київ

Курсуватиме до Києва 5 квітня та зворотно 10 квітня. Відправлення з Дніпра о 20:42 та прибуття до Києва о 04:54. У зворотному напрямку відправлення о 21:42 та прибуття о 06:20.

№ 780/779 Вінниця – Суми

Курсуватиме 6, 7 та 9 квітня. Відправлення з Вінниці о 13:43 та прибуття до Сум о 21:33. У зворотному напрямку – відправлення о 05:30 та прибуття до Вінниці о 13:08.

№ 228 Одеса – Львів

Відправиться з Одеси 7 квітня о 23:29 та прибуде до Львова о 20:40. У зворотному напрямку поїзд вирушить 8 квітня о 20:40 та прибуде до Одеси о 09:12.

№ 272/271 Одеса – Харків

5 та 9 квітня о 16:01 вирушить з Одеси та прибуде до Харкова о 08:02. У зворотному напрямку поїзд вирушить 6 та 10 квітня о 16:13 та прибуде до Одеси о 09:03.

№ 210/209 Чернівці – Дніпро

7 квітня о 12:25 вирушить та прибуде у Дніпро о 12:34 наступної доби. 8 квітня поїзд відправиться з Дніпра о 17:31 та прибуде у Чернівці о 16:07.

№ 232 Запоріжжя – Львів

Вирушить 6 квітня о 15:01 та прибуде до Львова о 10:22.

№ 276/275 Львів – Дніпро

Здійснить рейси 4, 6, 7, 8 та 9 квітня до Дніпра та 5, 7, 8 квітня – до Львова. Відправлення з Львова о 13:00 та прибуття до Дніпра о 08:15, у зворотному напрямку – відправлення о 16:30 та прибуття до Львова о 10:55.

№ 233 Кривий-Ріг – Івано-Франківськ

Відправиться 8 квітня о 16:58 та прибуде до Івано-Франківська о 12:55. У зворотному напрямку відправлення 9 квітня о 14:58 та прибуття о 11:18.

№ 168 Львів – Одеса

Курсуватиме 7 та 9 квітня. Відправлення зі Львова о 09:15 та прибуття до Одеси о 20:28. З Одеси поїзд вирушатиме о 10:03 та прибуватиме до Львова о 21:05.

№ 63 Дніпро – Одеса

Здійснить додаткові рейси 6, 8, 10 квітня, зворотно 7 та 9 квітня. Відправлення з Дніпра о 19:37 та прибуття до Одеси о 06:38. Відправлення з Одеси о 21:54 та прибуття до Дніпра о 08:50.

№ 92 Костянтинівка – Одеса

Здійснить додаткові рейси 5, 7, 9 квітня та зворотно 4, 6, 8, 10 квітня. Відправлення з Костянтинівки о 15:30 та прибуття до Одеси о 08:04, з Одеси поїзд вирушить о 13:28 та прибуде до Костянтинівки о 05:40.

№ 95 Черкаси – Львів

Здійснить додатковий рейс 8 квітня та зворотно 9 квітня. Відправлення з Черкас о 19:23 та прибуття до Львова о 10:45. Відправлення зі Львова о 12:50 та прибуття до Черкас о 4:16.

№ 787/788 Харків – Костянтинівка

Здійснить додаткові рейси 4, 7, 9, 10 квітня, відправлення з Харкова о 19:03 та прибуття до Костянтинівки о 23:30. У зворотному напрямку поїзд курсуватиме 4, 5, 8, 10 квітня, відправлення з Костянтинівки о 05:00 та прибуття до Харкова о 09:50.

№ 736 Київ – Запоріжжя

Здійснить додаткові рейси 7 квітня. Відправлення з Києва о 14:47 та прибуття до Запоріжжя о 21:58. У зворотному напрямку поїзд вирушить о 22:58 та прибуде до Запоріжжя о 06:10 наступної доби.