Де вам варто відпочити цього літа? Пройдіть ТЕСТ, щоб дізнатися

Перший місяць літа у розпалі, отже незабаром – довгоочікувана відпустка.

Ситуація з поширенням коронавірусу внесла свої корективи у цьогорічні мандрівки, але це не привід залишатися без відпочинку.

Цікаві маршрути для подорожей є не лише за кордоном, а й в Україні.

Спочатку потрібно зрозуміти, яка мандрівка та атракції будуть для вас найбільш комфортними.

А потім визначитися з напрямком, де все це можна отримати.

Щоб полегшити вибір, "Українська правда. Життя" підготувала корисний тест.

Відповідайте на запитання і пакуйте валізи!