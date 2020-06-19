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Тест

Де вам варто відпочити цього літа? Пройдіть ТЕСТ, щоб дізнатися

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19 червня 2020

Перший місяць літа у розпалі, отже незабаром – довгоочікувана відпустка. 

Ситуація з поширенням коронавірусу внесла свої корективи у цьогорічні мандрівки, але це не привід залишатися без відпочинку.

Цікаві маршрути для подорожей є не лише за кордоном, а й в Україні. 

Спочатку потрібно зрозуміти, яка мандрівка та атракції будуть для вас найбільш комфортними.

А потім визначитися з напрямком, де все це можна отримати. 

Щоб полегшити вибір, "Українська правда. Життя" підготувала корисний тест.

Відповідайте на запитання і пакуйте валізи! 

1/10

Як ви, зазвичай, готуєтеся до мандрівки?

2/10

Що для вас важливо при виборі відпустки?

3/10

Якому житлу ви віддасте перевагу у відпустці?

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4/10

З ким вам подобається мандрувати?

5/10

Що обов'язково повинно бути у вашій валізі?

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6/10

Зазвичай ви подорожуєте з...?

7/10

Коли приїжджаєте на відпочинок, що плануєте найперше?

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8/10

Яку нову страву хотілося б скуштувати?

9/10

Яким розвагам ви віддаєте перевагу?

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10/10

Як сприймаєте спекотну погоду?

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