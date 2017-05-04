Переможці в центрі України

2 травня на Майдані Незалежності з'явилися величезні триметрові фотоконструкції.

На них – "Переможці"!

Це соціальний мультимедійний проект, який вже другий рік хвилює серця людей і розповідає вражаючі історії про мужність і силу духу героїв і ветеранів АТО, а тепер ще й паралімпійських чемпіонів!

Ми захоплюємося Вадимом Свириденком, який кожен день одягає чотири протеза, працює та вбачає сенс життя у тому, щоб надихнути хоч одного і це буде для нього щастям. Він бере участь в забігах нарівні з іншими бігунами, пробіг 10 км у Вашингтоні.

Вадим Свириденко щодня одягає чотири протеза, працює та вбачає сенс життя у тому, щоб надихнути хоч одного

Нас надихає Сергій Романовський, що втратив ногу під час бою на передовій, а тепер долає дистанції на марафонах, займається тріатлоном, виховує синочка і веде наукову роботу у військовій академії.

Ми всім серцем вболіваємо за Андрія Демчука, який на візку здобув золоті медалі Паралімпіади у фехтуванні і свою перемогу присвятив українським воїнам, які загинули під час АТО.

Андрій Демчук, який на візку здобув золоті медалі Паралімпіади у фехтуванні і свою перемогу присвятив українським воїнам

Таких історій безліч. І кожна з них – гордість нашої країни.

Вони втратили частини тіла, але не втратили жаги до життя, надихають всіх нас перемагати, вірити в себе та йти вперед до своєї мети.

До 17 травня приходьте на Хрещатик, дивіться фото і читайте вражаючі історії "Переможців".

Автори фотоекспозиції – Олександр Мордерер і Тетяна Рубльова.

Нашою метою було звернути увагу на людей з інвалідністю, насамперед на героїв АТО, які повертаються з війни живими, але з важкими пораненнями і додатковими потребами.

Ми сконцентрували наші зусилля і тоді, і зараз, на розвиток сучасного протезування, зокрема, спортивного, яке дає можливість бути мобільнішим та вміти більше.

Інвалідність – це не вирок, це життя, яке може бути щасливим!

І ми сподіваємося, що нам дійсно вдалося зробити свій вагомий внесок в зміну ставлення суспільства до людей з інвалідністю.

Принаймні ми знаємо, що наші хлопці не соромляться своїх залізних рук і ніг, залюбки носять шорти та займаються спортом, а ще й ставлять перед собою нові життєві цілі та досягають їх, мріють і йдуть до здійснення мрій.

Важливою темою проекту є психологічна реабілітація. Разом з командою "Серця воїна" та Романом Торговицьким ми будемо допомагати хлопцям та їх родинам відновлюватися та бачити щасливе майбутнє для себе після потрясінь війни.

Ми ніколи не забудемо, що наші герої пожертвували своїм тілом заради нашого з вами блага, захищаючи кордони України, і ми дякуємо їм за цей подвиг та натхнення.

Своє життя сьогодні я розділяю на те, що було до кураторства "Переможців" і після.

Нещодавно нас запитали, чи буде третя частина "Переможців".

Буде! За підтримки меценатів.

Ми розуміємо, що проект дуже потрібний суспільству. Для нас він по суті волонтерський: ми витрачаємо весь наш час, працюємо і їздимо у відрядження на вихідних, і знаємо, що він має тривати доки не закінчиться війна.

"Переможці" – потрібні. Приєднуйтеся і ви. Зараз важливо змінювати світ і нашу країну на краще.

"Переможці" – потрібні. Приєднуйтеся і ви. Зараз важливо змінювати світ і нашу країну на краще

Ми хочемо показати європейцям, що українці – це одна велика родина, в якій кожен готовий підставити плече ближньому.

За цей рік всі причетні до "Переможців" (тільки героїв вже 35) стали сім'єю – близькими і дорогими друзями. Ми всі спілкуємося, дружимо, бачимося, обговорюємо життя та плани.

Безперервний тур "Переможців" триває вже 347 днів. Ми проїхали понад 24 тисячі кілометрів.

Презентація проекту пройшла в Канаді, Бельгії, Франції, Латвії, Хорватії.



"Переможці" побували в багатьох містах України. Виставку побачили понад 80 тисяч людей, про неї було зроблено близько 11 тисяч медіа-сюжетів.

"Переможці" зібрали 30 мільйонів гривень на розвиток проекту та допомогу ветеранам АТО дякуючи меценатам і партнерам.

"Переможці" зібрали 30 мільйонів гривень на розвиток проекту та допомогу ветеранам АТО дякуючи меценатам і партнерам

Щоб зібрати кошти ми беремо участь у благодійних забігах. Старт нашого благодійного забігу "Переможці" на Дніпровському напівмарафоні 27 травня і реєструйтеся. До речі, першим містом в Україні, яке буде приймати "других" "Переможців" стане Дніпро.

Ми пишаємося, що 4 ветеранів отримали спортивні протези, 7 наших фахівців-протезистів отримали можливість пройти навчання за кордоном, триває кампанія по популяризації і встановленню пандусів для людей на візках на різних об'єктах.

Ми щиро радіємо кожній перемозі наших героїв, кожному важливому кроку в їхньому житті.

Особливо приємно, коли сім'я "Переможців" розширюється – 8 наших героїв зіграли весілля під час участі у проекті.

Ми рухаємося вперед. І разом ми переможемо.

Приходьте на Майдан – на вулицю Хрещатик – і ви будете вражені "Переможцями", які здобули перемогу на війні, у спорті, в житті.

Вони готові поділитися з усіма своїм героїчним духом і неймовірною енергією, завдяки чому неможливе стає реальністю.

У вас можуть бути сльози на очах, але ви відчуєте радість і щастя життя, інакше подивитеся на все навколо і отримаєте натхнення!

Побачимося там. Вхід вільний.

Соломія Вітвіцька, ведуча ТСН, куратор проекту "Переможці"