Лень-менеджмент

Вы когда-нибудь задумывались, почему в ответ на вопрос "Кто ты?", мы обычно называем свою профессию или социальную роль?

Мы именуем себя экономистами, юристами, программистами, психологами, а ещё – чьими-то женами или мужьями, матерями или отцами, дочерьми или сыновьями и т.п.

Дело в том, что в формальном общении нам свойственно транслировать преимущественно свои социальные характеристики.

Они же со временем во многом определяют и наше отношение к самим себе.

Например, спросите себя, почему вы полагаете, что работоспособность и эффективность – это хорошо, а лень и безделье – плохо?

Это не более чем исторически сформированные социальные стереотипы, связанные с необходимостью организации труда и развития общества.

Почему мы хотим лениться, но спешим на тренинг по самоэффективности?

По какой причине мы рады предаться безделью, но заказываем очередную книгу по тайм-менеджменту?

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Но вас ожидает лишь около 400 предложений приобрести что-то для чтения на тему лени и ничегонеделания, причем большинство этих книг крайне низкопробны.

ЧТО ОБЩЕГО У НЬЮТОНА, ДЕКАРТА И МЕНДЕЛЕЕВА?

Не секрет, что многие серьезные открытия были совершены учеными именно в моменты праздности.

Но, с точки зрения современного тайм-менеджмента, "задумчивые посиделки" Исаака Ньютона в саду – не более чем трата времени и признак неэффективности.

Подобная деятельность натолкнет современного HR-менеджера на мысль, что Ньютон был бы неподходящим кандидатом на должность исследователя в международной компании.

Отказал бы специалист по подбору персонала и Рене Декарту, который, согласно легенде, именно нежась в постели и наблюдая за мухой на потолке, придумал оси "X" и "Y", составляющие систему координат.

Не взяли бы в крупный международный химический концерн и Дмитрия Менделеева, который любил поспать.

И многим известным нам личностям также отказали бы в хорошей престижной работе.

А работоспособным, обладающим навыками тайм-менеджмента и эффективным дали бы зелёный свет. Но вот незадача, - почему же они в скором времени теряют мотивацию!?

КАК ЛЕНЬ СВЯЗАНА С ПЛАВАНЬЕМ?

На морских волнах можно кататься, но они же могут нести опасность.

Всё зависит от нашего способа взаимодействия со стихией. Можно бороться с ней, пытаясь выплыть, а можно стать с ней одним целым, синхронизироваться.

В борьбе мы устаём, подвергая себя риску, а в слиянии – отдыхаем, восстанавливая ресурс. То же самое происходит и в нашей повседневной жизни.

Если мы стремимся к сверхэффективности, чтобы "выплыть из стихии дел", мы устаём и "тонем в деятельности". Но если мы принимаем осознанное решение побездельничать, то впитываем в себя ресурс, становясь впоследствии "эффективными плавцами в деле".

Согласно данным ряда психологических исследований, люди склонны бояться праздности, но в то же время, если они не видят причин работать, то предпочитают безделие.

Так может быть, противоречие страха и любви к лени – следствие общественных ожиданий и нашего желания им соответствовать?

БРАТЬЯ МЕНЕДЖМЕНТЫ: ЛЕНЬ VS ТАЙМ

Давайте выясним, в чём же польза лени, и чем "Лень-менеджмент" эффективнее своего конкурента по имени Тайм. Предлагаю вашему вниманию основные "Законы Лень-менеджмента":

1. Лень сохраняет энергию. Ещё на рубеже XIX-XX веков известный немецкий физиолог Макс Рубнер доказал, что излишние энергозатраты приводят к психофизиологическому износу организма.

Пожалуй, вы замечали, что люди, ведущие чрезмерно бурную и беспредельно яркую жизнь (например, любящие экстрим, слишком влюбчивые, стремящиеся жить в путешествиях, фанатично увлекающиеся спортом и др.) часто теряют здоровье ещё до наступления старости, "выгорают".

Медицинские исследования показывают, что трудоголики значительно чаще страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, депрессиями, ожирением и алкоголизмом. Дело в том, что они испытывают больше стрессов, чем те, кто умеет "адекватно лениться".

2. Лень развивает креативность.Например, если человек бездельничает, лежа на спине, у него повышается креативность мышления.

Австралийский физиолог Даррен Липницкий предложил 20 добровольцам разгадать простые анаграммы.

Как выяснилось, если испытуемый занимался этим в положении лежа, он быстрее справлялся с заданием, чем тот, кто стоял.

Биографы и друзья лауреата Нобелевской премии по физике Льва Ландау свидетельствуют, что он предпочитал работать лёжа.

А всемирно известный политический деятель и лауреат уже упомянутой премии по литературе Уинстон Черчилль объяснял свое биологическое и политическое долголетие тем, что никогда не стоял, если можно было сидеть, и не сидел, если можно было лежать.

А кто из вас предавался бокетто? В японской культуре бокетто – это "акт бессмысленного и продолжительного смотрения вдаль".

Может именно это одна из причин того, что Япония является мировым флагманом передовых технологий?

3. Лень любит осознанность. Осознанность праздности помогает исключить её излишество. Важно соблюдать умеренность во всех сферах жизни, будь то работа, спорт, еда или секс.

Стоит периодически "планировать безделие". Пусть это будут дни или хотя бы часы, в которые у вас не будет цели делать что-то конкретное. Мы склонны планировать деятельность, так почему бы не планировать лень!?

Попробуйте не быть многозадачными. Возможно, странный призыв, но учеными уже не единожды доказано, что многозадачность – враг эффективности и качества.

Не бойтесь откладывать на потом наименее важные дела. Осознанная прокрастинация даст свои плоды в долгосрочной перспективе.

Старайтесь находить хоть немного времени для безделия в течение дня. Если деятельность и образ жизни связаны с большими психофизическими нагрузками, можно использовать различные техники релаксации и эмоциональной саморегуляции.

Стремитесь полюбить сон, - он один из главных спутников осознанной лени.

4. Лень следует за принятием. Проблема в том, что безделие в нашей жизни обычно влечет за собой чувство вины.

Как часто вы говорите себе: "я бы успел, я бы достиг, я бы имел…, если бы…"? Почему мало кто из нас задает себе вопросы типа: "сколько бы я успел, если бы вовремя отдохнул?; чего бы я достиг, если бы вовремя остановился?; что бы я имел, если бы тогда не гнался за быстрым заработком?"...

В моей психотерапевтической практике часто выясняется, что лень – это про время остановиться. И в это время важно принимать себя в состоянии праздности. Мы нравимся себе достигающими, - хорошо бы понравиться себе ленящимися.

5. Лень дает возможность отказаться от неважного и малозначимого. Порой, когда студенты просят меня простенько объяснить, что такое лень, я отвечаю, что это один из возможных способов психики защититься от неинтересного и бессмысленного.

Лень ли вам делать то, во что вы эмоционально вовлечены или то, в чем сильно заинтересованы? Конечно же нет! А как на счет того, что лишено всякого смысла, и кажется вам неважным!?

Примечательно также то, что лень помогает сохранять баланс во всех сферах нашей жизни.

Например, лень относительно деятельности может повлечь за собой высвобождение времени для заботы о своём здоровье, а лень общаться способна дать возможность поразмыслить о новых смыслах и целях.

Давайте помнить, что осознанная и умеренная лень – не порок, а, скорее, способность остановиться заранее.

Известному французскому писателю Жюлю Ренару принадлежат слова: "Лень – привычка отдыхать перед усталостью". Полезная привычка, не так ли!?

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