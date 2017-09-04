Думати самостійно. Звернення викладачів найкращих вишів світу до студентів

З нагоди початку нового навчального року 23 науковці та викладачі Прінстону, Гарварду та Йєлю оприлюднили звернення до студентів.
Воно супер актуальне і для сьогоднішньої України. Як викладачка критичного мислення я не могла пройти осторонь і переклала його.
"Деякі думки та поради для наших студентів і усіх студентів
29 серпня 2017 року
Ми науковці і викладачі Прінстону, Гарварду та Йєлю хочемо поділитися думками і запропонувати пораду новим студентам. Ця порада може бути висловлена у двох словах – Мисліть самостійно.
Це може звучати просто. Але ви побачите – і напевно в старших класах, ви вже зіштовхувалися з цим – мислити самостійно може бути значним викликом. Це завжди вимагало самодисципліни, а в наші дні – ще й сміливості.
Особливо зараз, дуже хочеться формувати свої погляди в унісон з поглядами свого оточення. Конформізм, прогинання і шаблонне мислення – це небезпека не лише для студента, але і для викладача.
В багатьох вишів те, що Джон Стюарт Міль називав "тиранія громадської думки" суттєво знеохочує студентів сперечатися щодо домінуючих поглядів на мораль, політичні та інші питання.
Як наслідок, домінуючі погляди сприймаються як настільки очевидно правильні, що виглядає, ніби лише фанатики або диваки можуть ставити їх під сумнів.
А навішувати на себе ярлик фанатика чи дивака ніхто не хоче, тож проста, лінива реакція –це піддатися прийнятим у середовищі поглядам і традиціям.
Не робіть цього. Мисліть самостійно.
Мислити самостійно включає ставлення під сумнів домінантних ідей, навіть коли інші наполягають, що ті беззаперечні.
Мислити самостійно означає вирішувати, в що вірити не через пристосування до трендових опіній, а на основі певних зусиль із вивчення ситуації і чесної оцінки аргументів обох чи усіх боків питання – включно з аргументами щодо думок, які інші прагнуть або стигматизувати, або ж навпаки захистити від критики.
Любов до істини і бажання її осягнути мало б мотивувати вас мислити самостійно. Основним задумом вищої освіти є пошук істини і оволодіння відповідними навичками та чеснотами, що допомагають стати шукачем істини на все життя.
Відкритість поглядів, критичне мислення і дебати є визначальними для пошуку істини.
Ба більше, вони є нашою найкращою протиотрутою від зашореності (bigotry).
Перше визначення, яке дає словник Мерріам-Уебстер на поняття bigot це – особа, що
"затято і фанатично віддана власним ставленням і упередженням".
Єдині, хто боїться відкритого дослідження і критики, глибоких конструктивних дебатів це і є ці затяті, чи то в університетських середовищах чи в ширшому суспільстві, які намагаються захистити гегемонію своїх переконань, закидаючи іншим, ніби ставити ці переконання під сумнів – це зашореність.
Тож не піддавайтеся на тиранію громадської думки. Не закривайтеся у герметичному середовищі. Приймаючи чи відкидаючи певну думку, переконайтеся, що ви робите це в наслідок критичної оцінки аргументів.
Мисліть самостійно.
Успіхів у вищій освіті!"
- Paul Bloom, Brooks and Suzanne Ragen Professor of Psychology, Yale University
- Elizabeth Bogan, Senior Lecturer in Economics, Princeton University
- Nicholas Christakis, Sol Goldman Family Professor of Social and Natural Science, Yale University
- Carlos Eire, T. Lawrason Riggs Professor of History and Religious Studies, Yale University
- Maria E. Garlock, Professor of Civil and Environmental Engineering and Co-Director of the Program in Architecture and Engineering, Princeton University
- David Gelernter, Professor of Computer Science, Yale University
- Robert P. George, McCormick Professor of Jurisprudence and Director of the James Madison Program in American Ideals and Institutions, Princeton University
- Mary Ann Glendon, Learned Hand Professor of Law, Harvard University
- William Happer, Cyrus Fogg Brackett Professor of Physics, Emeritus, Princeton University
- Robert Hollander, Professor of European Literature and French and Italian, Emeritus, Princeton University
- Joshua Katz, Cotsen Professor in the Humanities and Professor of Classics, Princeton University
- Thomas P. Kelly, Professor of Philosophy, Princeton University
- Sergiu Klainerman, Eugene Higgins Professor of Mathematics, Princeton University
- Jon Levenson, Albert A. List Professor of Jewish Studies, Harvard University
- John B. Londregan, Professor of Politics and International Affairs, Princeton University
- Uwe Reinhardt, James Madison Professor of Political Economy and Public Affairs, Princeton University
- Michael A. Reynolds, Associate Professor of Near Eastern Studies, Princeton University
- Jacqueline C. Rivers, Lecturer in Sociology and African and African-American Studies, Harvard University
- Marta Tienda, Maurice P. During Professor in Demographic Studies and Professor of Sociology and Public Affairs, Woodrow Wilson School; and Director, Program of Latino Studies, Princeton University
- Noël Valis, Professor of Spanish, Yale University
- Tyler VanderWeele, Professor of Epidemiology and Biostatistics and Director of the Program on Integrative Knowledge and Human Flourishing, Harvard University
- Adrian Vermeule, Ralph S. Tyler, Jr. Professor of Constitutional Law, Harvard University
- Keith E. Whittington, William Nelson Cromwell Professor of Politics, Princeton University