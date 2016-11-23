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Нищук: хвилю з "генетикою" підняли російські ЗМІ, але я ще раз вибачаюсь

Версія для друку Коментарі 25
23.11.2016
Фото Укрінформ
Міністр культури Євген Нищук каже, що скандал через його висловлювання про генетику на Донбасі розкрутили російські ЗМІ.

Про це він заявив на брифінгу у середу.

"Ця ситуація почала розкручуватись, коли з ночі на деяких російських сайтах і виданнях почали чіпляти конкретне слово "генетика". Я хочу офіційно вибачитись, якщо це слово чи будь-що інше спричинило ту чи іншу образу", - сказав Євген Нищук і ще кілька разів попросив вибачення за слово "генетка" усіх, кого воно могло зачепити.

"Мене ніхто за всю мою діяльність, де я в Донбасі неодноразово був з виставами, отримав "кращу чоловічу роль" за роль Єсєніна російською мовою... Мене ніхто не може запідозрити у якійсь-там неповазі чи звинуваченні когось. Я завжди з великою повагою ставлюсь до будь-якого народу, людей різного віросповідання, не йшлося про якусь меншовартість чи "ущербность", як почали писати. Навпаки, у мене абсолютно зворотній був меседж", - сказав він.

"Я закликаю не піддаватись на цю іншу хвилю, в якій мене складно звинуватити. Я абсолютно толерантна людина і це проявляється в конкретних справах, проектах, підтримки і вшанування різних народностей в різних регіонах. Мене це шокує, але це справді добре пропрацьована історія певних російських пропагандистів, які почали приписувати, що він там вже має на увазі про генетику", - додав Євген Нищук.

"Сьогодні була сказана дуже хороша фраза: "Якщо вирвати з Біблії цитату, то може здатися, що її писав безбожник". Це (фрази про генетику - ред.) вирвана конкретна річ. Всі, хто потім постив у Фейсбуку, постив не з передачі, а уже з переробленої інформації російських сайтів", - сказав міністр.

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На запитання, чи готовий він піти у відставку через це необережне висловлювання, Нищук відповів: "За що у відставку? За те, що я люблю українську культуру і віддаю їй з ранку до ночі свій час? Якщо це когось ощасливить – будь ласка. У чому хиба моя? Я за слово (генетика - ред.) вибачаюсь.

"Скільки кожного дня говорить кожний політик? Хтось пішов з Верховної Ради?" – додав він.

На прохання пояснити, що він мав на увазі у своєму висловлювання, Нищук відповів: "Всі люди рівні. Я якраз вболівав, аби був рівний доступ до інформації. Я казав, що було свідоме блокування доступу у деяких регіонах України до правдивої інформації, до розвитку культури, традиції і так далі".

"Коли було якесь переселення, люди не отримували потім повноцінної інформації про історію того краю, про традиції. Це робилося свідомо, це зрозуміла ситуація. Але я кажу, що наша місія – дати можливість доступу до цього", - підсумував міністр.

Як відомо, соціальні мережі збурило повідомлення, що міністр культури Євген Нищук під час ефіру на "Свободі Слова" телеканалу ICTV заявив, що на сході України "немає ніякої генетики". У ці міста радянською владою були свідомо заселені люди.

"Українська правда. Життя"
КОМЕНТАРІ - 25
Spirito _ 23.11.2016 18:29
- Боротьба триває... Чи варто забувати Голодомор? - стаття
У січні 1930 виходить постанова ЦК ВКП(б)...,зокрема, ставила завдання
"ліквідувати куркуля як клас"..В серпні 1932...закон про 5 колосків...
а саме:"розстріл із конфіскацією всього майна...
"чорна дошка".,запроваджено комісією Молотова в Україні.,
Більшість зерна з УРСР пішла на експорт... -
-...статистика за 1933
Одеська.Із Горьковської переселено - 141 ешелон.Із БРСР - 68 еш.
Дніпропетровська - 125
Харківська -188
Донецька - 147
Переселяли в пусті,вимерлі від голоду українські села. -
Дуже багато людей переселили по війні на відбудову Донбасу.
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Anna Suprunenko _ 23.11.2016 18:29
И вообще, с какой стати мы постоянно оглядываемся, что скажет кацапская пресса? Да насрать нам должно быть абсолютно!!! Сколько можно?!
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Roman Kyzyma _ 23.11.2016 18:27
Не вибачайтесь і не принижуйтеся перед російськими окупантами,колаборантами і п'ятою колоною в Україні!Кацапів так горить тому що це правда!
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Bogdan Svoboda _ 23.11.2016 18:22
незрозуміло за що він вибачається, він просто сказав правду. А московити нехай ліліпутіна послухають, якщо їм щось не подобається
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Евгений Нагирный _ 23.11.2016 18:22
Молодець Ніщук ,все сказане тобою чиста правда .
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Нищук: хвилю з "генетикою" підняли російські ЗМІ, але я ще раз вибачаюсь

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