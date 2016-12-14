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Суд Амстердама вирішив повернути скіфське золото Україні

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Суд Амстердама вирішив повернути скіфське золото Україні

Версія для друку Коментарі 3
14.12.2016
Фото chv.tv
Окружний суд Амстердама вирішив повернути Україні колекцію експонатів кримських музеїв, відому як скіфське золото.

"Скіфське золото належить Україні і повинне бути повернене в Київ", – таке рішення оголосили на засіданні в Окружному суді Амстердама, повідомляє Reuters.

Колекція золота була вивезена на виставку "Крим: золото і секрети Чорного моря" в амстердамський музей Аллард Пірсона в лютому 2014 року. У колекції більше 2 тисяч експонатів загальною вартістю понад мільйон євро.

Попри рішення суду на користь України, скарби скіфів одразу не повернуться на нашу територію. Золото залишиться у музеї Алларда Пірсона ще на 3 місяці для апеляцій. 

Також Україна має сплатити 111 тисяч евро за витрати пов'язані зі зберіганням золота скіфів, повідомляє Deutsche Welle. Музеї Криму мають заплатити Україні та музею Алларда Пірсона 2800 євро відшкодування витрат.

Скіфське золото належить Україні і повинне бути повернене в Київ. Фото telegraf.com.ua

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Після завершення виставки у вересні 2014 року частину експонатів з київського музею одразу повернули в Україну, по решті колекції голландська сторона вирішила дочекатися рішення суду. Розгляд справи розпочався у жовтні 2016 року.

4 кримські музеї (Центральний музей Тавриди, Керченський заповідник, Бахчисарайський заповідник і "Херсонес Таврійський") звернулися до суду з вимогою повернути експонати

Нідерланди не визнають приєднання Криму до Росії, і вважають, що Україна обґрунтовано вимагала повернути своє культурне надбання.

Україна має сплатити 111 тисяч евро за витрати пов'язані зі зберіганням золота скіфів. Фото istpravda.com.ua
КОМЕНТАРІ - 3
Michael Rizel _ 14.12.2016 12:59
Барыги эти голландцы... То, что вернули, конечно хорошо, но насколько же грязно... Всё, пусть теперь к нам ездят, а национальное достояние вывозить - не-а... Уже после Пинзеля осадочек остался...
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Антон Верховий _ 14.12.2016 12:56
І чий же Крим, роісянє?
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Богдан Кондратюк _ 14.12.2016 12:26
Хотілось би ці експонати побачити в києві на виставці
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