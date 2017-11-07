Виробництво українських та озвучених українською фільмів звільнили від ПДВ

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7 листопада 2017

Виробництво національних фільмів не буде обкладатися податком на додану вартість (ПДВ) до 1 січня 2023 року.

Виробництво національних фільмів не буде обкладатися податком на додану вартість (ПДВ) до 1 січня 2023 року

Таке рішення прийняла Верховна Рада, ухваливши законопроект №3238-д "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо державної підтримки кінематографа в Україні".

З третьої спроби "за" проголосували 228 народних депутатів на пленарному засіданні у вівторок, 7 листопада.

Від ПДВ будуть звільнені, зокрема, операції з поставки національних фільмів, визначених законом України "Про кінематограф", а також поставка робіт і послуг з виробництва національних фільмів.

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Нинішня редакція перехідних положень Податкового кодексу передбачає, що звільнення від ПДВ діяло до 1 січня 2016 року.< Також до 1 січня 2023 року звільнять від ПДВ послуги з демонстрації, розповсюдження національних та іноземних фільмів, озвучених державною мовою на території України.

Прийнятий проект також визначає, що виплачені суб'єктам кінематографа вартість товарів і послуг, а саме проїзд, проживання, харчування, страхування, навчання, пов'язані з виробництвом аудіовізуального продукту не є додатковим благом платника податку.

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