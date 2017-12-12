4 радіостанції зможуть не виконувати квоти про 60% ефіру українською мовою

Чотири радіостанції в Україні зможуть транслювати в ефірі лише 25% продукту українською мовою.

Це радіостанції "Мелодія", "Люкс ФМ", KISS FM і "Хіт FM", повідомив член Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Сергій Костинський на прес-конференції в Укрінформі.

Нагадаємо, 8 листопада 2016 року набув чинності закон "Про внесення змін до закону України "Про телебачення і радіомовлення" (щодо частки пісень державною мовою в музичних радіопрограмах і радіопередачах)".

Згідно з документом, квота на пісні українською мовою у радіоефірі в часових проміжках із 7:00 до 14:00 та з 15:00 до 22:00 вводилася поступово: протягом першого року їх мало бути щонайменше 25%, другого – 30%, третього – 35%.

Ведення передач державною мовою протягом першого року дії закону має становити 50%, другого – 55%, третього – 60%.

"Закон передбачає, що радіостанція може не збільшувати квоту, якщо дає в ефірі не менше 60% пісень мовами Європейського Союзу, – пояснює Костинський.

Для таких радіостанцій квота зберігається на рівні 25%. До Нацради звернулися чотири таких радіостанції ("Мелодія", "Люкс ФМ", KISS FM і "Хіт FM") і переоформили свої ліцензії.

Таким чином вони підтвердили свою нішевість, а ця норма – якраз для нішевих радіостанцій".