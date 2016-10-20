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У Супрун обіцяють, що вакцини проти кору, краснухи та поліомієліту будуть для всіх

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20.10.2016
За шість місяців 2016 року в Україні було зареєстровано 10 випадків захворювань на кір та 108 випадків захворювань на краснуху.

Це на 79 та 41 випадок менше відповідно, ніж у 2015 році, повідомляє сайт МОЗ.

У відомстві зазначають, що рівень захворюваності значною мірою знизився завдяки вакцинопрофілактиці.

Заступник міністра Оксана Сивак зазначає, що підвищення рівня охоплення населення вакцинами є пріоритетним напрямком.

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У міністерстві нагадали, що у 2015 році в Україні мав місце спалах поліомієліту викликаний циркулюючим вірусом поліомієліту типу 1.

З метою протидії відновлюється система планової імунізації та підняття її до показників, визначених Календарем профілактичних щеплень, серед усіх вікових груп.

МОЗ обіцяє, спільно з міжнародними партнерами, "забезпечити рівний доступ до вакцин для всього дитячого населення країни".


КОМЕНТАРІ - 1
viter25 _ 20.10.2016 13:17
Ідіть на^&%^ з усією фарма-мафією, програмами депопуляції/скороченнянаселення, експериментами над "населенням країн третього світу" (із тестуванням "медикаметнів" заодне), програмами "виживання золотого мільярду" тощо.
1)Всі "щеплення" мають бути виключно "по бажанню пацієнтів". Монополістів (від біг-фарми, мафії "юнісеф-вооз" разом із "благодійниками" аля тед-тернер та очільничка M$) слід обмежити тільки у "дорадчих" функціях - "держава" може тільки "пояснити" користь/шкоду "вакцинації", роз'яснити про "кращі/гірші" "вакцини", а вже індивід _на_свій_розсуд_ робить чи не робить "вакцинацію" собі й своїм дітям.
2) Всі, хто горлає про загрозу "нещеплених" для "щеплених" є лише нахабними брехунами-хуцпарями: якщо хтось вірить у "щеплення", хай себе щепить і своїх дітей - "щеплений", значить "захищений" (інакше нащо "щепитися"?), а не так, що мафія ("лікарі", біг-фарма тощо) "щеплять" всіх окрім себе й своїх дітей, наживаючись на "щепленнях" і уникаючи каліцтв від "побічної дії".
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