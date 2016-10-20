У Супрун обіцяють, що вакцини проти кору, краснухи та поліомієліту будуть для всіх

20.10.2016

За шість місяців 2016 року в Україні було зареєстровано 10 випадків захворювань на кір та 108 випадків захворювань на краснуху.





viter25 _ 20.10.2016 13:17

Ідіть на^&%^ з усією фарма-мафією, програмами депопуляції/скороченнянаселення, експериментами над "населенням країн третього світу" (із тестуванням "медикаметнів" заодне), програмами "виживання золотого мільярду" тощо.

1)Всі "щеплення" мають бути виключно "по бажанню пацієнтів". Монополістів (від біг-фарми, мафії "юнісеф-вооз" разом із "благодійниками" аля тед-тернер та очільничка M$) слід обмежити тільки у "дорадчих" функціях - "держава" може тільки "пояснити" користь/шкоду "вакцинації", роз'яснити про "кращі/гірші" "вакцини", а вже індивід _на_свій_розсуд_ робить чи не робить "вакцинацію" собі й своїм дітям.

2) Всі, хто горлає про загрозу "нещеплених" для "щеплених" є лише нахабними брехунами-хуцпарями: якщо хтось вірить у "щеплення", хай себе щепить і своїх дітей - "щеплений", значить "захищений" (інакше нащо "щепитися"?), а не так, що мафія ("лікарі", біг-фарма тощо) "щеплять" всіх окрім себе й своїх дітей, наживаючись на "щепленнях" і уникаючи каліцтв від "побічної дії".