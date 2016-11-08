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Фуфломіцин у дії. У КМДА хочуть лікувати онкохворих чорнобильців препаратом з крові телят

Версія для друку Коментарі 3
08.11.2016
Фото BrianAJackson/Depositphotos
Департамент охорони здоров'я КМДА закуповує для онкохворих чорнобильців препарати без клінічно доведеної ефективності, так звані "фуфломіцини".

Усього на закупівлю таких "ліків" чиновники запланували витратити 703 тисячі гривень. Про це стало відомо з документації тендеру, оголошеного у Прозорро. Сам аукціон має відбутися 17 листопада, повідомляє Центр протидії корупції.

Відповідно до тендерної документації, для лікування онкології у найбільш постраждалої внаслідок чорнобильської катастрофи категорії громадян чиновники КМДА мають намір закупити 11 препаратів.

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7 із них взагалі не є лікарськими засобами, а біологічно активними добавками, вітамінами або амінокислотами. З 11 найменувань один препарат є антибіотиком. 

Всі препарати, які хоче закупити КМДА для лікування онкології є непрофільними для застосування у боротьбі з недугом.

Також жодного з 11 препаратів, які збираються закупити в КМДА за бюджетні гроші, немає у вітчизняних та міжнародних протоколах лікування онкопатологій.

Наприклад, КМДА хоче закупити депротеїнізований гемодериват з крові телят, відомий під торговою назвою "Актовегін". 

По-суті цей препарат є витяжкою з крові телят та не зареєстрований в жодній розвинутій країні, як лікарський засіб. Він також відсутній в переліку ліків для використання в США чи країнах ЄС.

"Всі без винятку препарати, які хочуть закупити для лікування онкохворих чорнобильців, не мають нічого спільного з лікуванням раку, – стверджує головний лікар Інституту раку Андрій Безносенко. 

По суті, лише один препарат з 11 найменувань – антибіотик, який іноді використовуються при хіміотерапії та після операцій з видалення злоякісних пухлин. Всі ж інші є супровідними препаратами, їх ефективність не доведена жодними дослідженнями, які базуються на принципах доказової медицини".

Замість того, щоб закуповувати препарати, які використовують у хіміотерапії, КМДА, згідно з оголошеним тендером, має намір придбати для киян панкреатин – фермент підшлункової залози, що покращують процес травлення.

"Українське законодавство сьогодні дозволяє закупівлю за бюджетні кошти препаратів без клінічно доведеної ефективності, – розповідає керівниця програми "Громадське здоров’я" міжнародного фонду "Відродження" Вікторія Тимошевська.

Для лікування онкології у найбільш постраждалої внаслідок чорнобильської катастрофи категорії громадян чиновники КМДА мають намір закупити 11 препаратів. Фото BrianAJackson/Depositphotos

Фактично, лікарі можуть замовляти будь-які препарати, на власний розсуд, не пояснюючи, навіщо вони потрібні в лікуванні. Таким чином замовляються препарати, нав'язані представниками фармацевтичних компаній-виробників.

Тому, замість хіміотерапії, яка потрібна для лікування онкології, КМДА замовляє хворим на рак пігулки для травлення, вітаміни чи БАДи, які не використовуються в світі, адже не мають доведеної клінічної ефективності. Лікарі називають такі препарати коротко – "фуфломіцинами", – додає лікарка.

За словами юриста Центру протидії корупції Олени Щербан, вирішити проблему може запровадження єдиного національного переліку лікарських засобів, до якого будуть включені препарати із доведеною ефективністю, а не всі підряд, як це відбувається зараз.

"Нині нацперелік лікарських засобів складається практично зі всіх ліків, зареєстрованих в Україні. Тому заклади охорони здоров'я  за гроші державного чи місцевого бюджетів можуть закуповувати препарати попри їх фармако-економічну доцільність, і заробляти на цьому, отримуючи грошове заохочення від  представників виробників подібних препаратів", – зазначає експертка.


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КОМЕНТАРІ - 3
Даня Столярчук _ 08.11.2016 16:08
Даня Столярчук:
Препарат Антовегін був розроблений радянськими вченими, на противагу зарубіжному препарату Солкосеріл (Швейцарія). И випробовували його на авганцях.
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Даня Столярчук _ 08.11.2016 15:54
Препарат Антовегін був розроблений радянськими вченими, десь 30 років тому, на противагу зарубіжному препарату Солкосеріл (Швейцарія). Автор статті , так розумію інструкцію про препарат не читав.
Відповісти | З цитатою
Олег Гавриш _ 08.11.2016 15:18
Нічого не скажу про згадувані препарати, але назва статті безграмотна і маніпулятивна.
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Фуфломіцин у дії. У КМДА хочуть лікувати онкохворих чорнобильців препаратом з крові телят

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