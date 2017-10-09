МОЗ скерує 81,7 млн грн, щоб повернути борги зарплат медикам

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9 жовтня 2017

81,7 мільйон гривень розподілять на погашення заборгованості по зарплаті медичним працівникам, яка виникла станом на 1 жовтня.

Фото mattkusb/Depositphotos

Кошти в регіони підуть найближчими днями, повідомляє МОЗ.

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Так відомство виконує рішення про погашення заборгованості, яке було прийняте на спільній нараді МОЗ України, Мінфін, Верховної Ради України та медичних профспілок.

МОЗ підготувало проект розпорядження "Про розподіл резерву медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2017 році", який підтримали 27 вересня на засідання Кабміну.

Також міністерство звітує, що незабезпеченість комунальних закладів охорони здоров'я фондом оплати праці з нарахуваннями на 2017 рік на кінець року становитиме 2,7 млрд гривень.
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