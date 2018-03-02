Заборону болгарської вакцини мають скасувати, бо дитина померла не від неї – МОЗ

Держлікслужба має скасувати тимчасову заборону болгарської вакцини БЦЖ.

Дитина на Сумщині померла не від неї, повідомляє прес-служба МОЗ.

1 березня Держлікслужба тимчасово заборонила болгарську вакцину БЦЖ ліофілізовану /BGG VACCINE FREEZE-DRIED серії 297 через повідомлення Білопільської райлікарні про те, що після імунізації померла дитина.

Вакцину БЦЖ проти туберкульозу дітям вводять в перші дні після народження, ревакцинація - у 7 років.

Міністерство пояснює, що 2 березня регіональна група оперативного реагування на смерть дитини після імунізації надала результати розслідування.

Висновки підтверджують, що смерть дитини не пов’язана зі щепленням проти туберкульозу.

"Науково доведено, що розвиток [діагноз, який ми не можемо розголошувати через лікарську таємницю] жодним чином не пов’язаний з імунізацією.

Щеплені в один день, в одному закладі охорони здоров‘я, з одного флакону ще 10 дітей. У всіх дітей у період після введення вакцини скарги відсутні", – йдеться у повідомленні.

Тому Держлікслужба має відкликати розпорядження про тимчасову заборону вакцини БЦЖ серії №297.

За даними ДЗ "Центр медичної статистики МОЗ України", щороку в Україні стається близько 3000 випадків смерті дітей до року з різних причин (у 2016 р. – 2955, у 2017 р. – 2766).

Вакцина БЦЖ серії №297 поставлена в Україну у вересні 2017 року (термін придатності - кінець лютого 2020 року) і станом на початок лютого 2018 року використано 59 131 доз вакцин, у тому числі у Сумській області – 6 874 дози.

Вакцина БЦЖ, яку застосовують в Україні, вироблена в Болгарії, вона перевірена та безпечна.

Як і всі інші вакцини, що закуповуються для України Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ), вона прекваліфікована Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

МОЗ пояснює, що вакцина БЦЖ дуже важлива – захищає дітей від серйозних ускладнень та генералізованих форм туберкульозу, що можуть стати причиною смерті дітей.

Вакцина існує в світі вже 80 років і є однією з найбільш широко використовуваних серед всіх сучасних вакцин.

В Україні використовується більше 50 років. Вакцинація щороку захищає від туберкульозу близько 400 тисяч дітей в Україні.