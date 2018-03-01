Через смерть дитини в Україні тимчасово заборонили болгарську вакцину

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками тимчасово заборонила болгарську вакцину БЦЖ.
Відповідний документ оприлюднений на офіційному сайті відомства.
|Фото: Goodluz / Depositphotos
Причина: до служби надійшло повідомлення від Білопільської райлікарні про те, що після імунізації померла людина.
Їй ввели вакцину БЦЖ, ліофілізована /BGG VACCINE FREEZE-DRIED серії 297.
Препарат виготовила болгарська компанія BB-NCIPD Ltd.
Вакцину БЦЖ проти туберкульозу дітям вводять в перші дні після народження, ревакцинація - у 7 років.
|Для збільшення натисніть на зображення
Ті, хто зберігають, реалізовують та застосовують препарат, мають терміново перевірити наявність серії лікарського засобу.
Якщо він є, його одразу треба помістити в карантин, йдеться у розпорядженні відомства.
Про подальшу долю препарату повідомлять згодом.
"Українська правда. Життя" надіслала з цього приводу запит в Міністерство охорони здоров'я.
|Для збільшення натисніть на зображення