Через смерть дитини в Україні тимчасово заборонили болгарську вакцину

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1 березня 2018

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками тимчасово заборонила болгарську вакцину БЦЖ.

Відповідний документ оприлюднений на офіційному сайті відомства.

 Фото: Goodluz / Depositphotos

Причина: до служби надійшло повідомлення від Білопільської райлікарні про те, що після імунізації померла людина.

Їй ввели вакцину БЦЖ, ліофілізована /BGG VACCINE FREEZE-DRIED серії 297.

Препарат виготовила болгарська компанія BB-NCIPD Ltd.

Вакцину БЦЖ проти туберкульозу дітям вводять в перші дні після народження, ревакцинація - у 7 років.

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Ті, хто зберігають, реалізовують та застосовують препарат, мають терміново перевірити наявність серії лікарського засобу.

Якщо він є, його одразу треба помістити в карантин, йдеться у розпорядженні відомства.

Про подальшу долю препарату повідомлять згодом.

"Українська правда. Життя" надіслала з цього приводу запит в Міністерство охорони здоров'я.

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