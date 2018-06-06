Які медзаклади України почнуть по-новому фінансувати з липня – пояснила Супрун

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6 червня 2018

149 медзакладів первинки – де працюють сімейні лікарі, педіатри та терапевти – у 22 областях України розпочинають роботу з Національною службою здоров’я.

5 червня Національна служба здоров’я завершила укладати з ними договори.

Про це повідомила очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

Це заклади першої хвилі – тих міст, районів і громад, які підготувалися до змін.

Серед них – усі заклади Києва, а також Вінниці, Полтави, Черкас, Кривого Рогу і Кременчука.

З липня вони почнуть отримувати фінансування за новою моделлю – саме туди першими гроші підуть за пацієнтом. А обслуговують у них загалом 8 мільйонів українців.

У цих медзакладах сімейні лікарі, терапевти і педіатри мають чіткий перелік послуг, які вони мають надавати, а держава оплачуватиме ці послуги відповідно до встановленого тарифу та коригувальних коефіцієнтів.

Детальніше про це можна прочитати ТУТ

На 149 закладів, з якими сьогодні укладені договори, на друге півріччя буде виділено близько 1,5 млрд грн.

Інші заклади охорони здоров’я, як і раніше, будуть надалі фінансуватися через механізм субвенції.

Повний перелік договорів з закладами першої хвилі розмістять на сайті НСЗУ протягом 5 днів.

Наприкінці липня Національна служба здоров’я оголосить наступну хвилю підписання договорів із закладами, що надають первинну медичну допомогу.

Для того, щоб підписати договір з НСЗУ та отримувати фінансування за новою моделлю, медзаклади мають стати комунальними некомерційними підприємствами, підключитися до електронної системи охорони здоров’я та підписувати декларації пацієнтів про вибір лікаря первинної медичної допомоги.

До кінця року договори мають підписати усі заклади первинки.
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