Які медзаклади України почнуть по-новому фінансувати з липня – пояснила Супрун

149 медзакладів первинки – де працюють сімейні лікарі, педіатри та терапевти – у 22 областях України розпочинають роботу з Національною службою здоров’я.

5 червня Національна служба здоров’я завершила укладати з ними договори.

Про це повідомила очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

Це заклади першої хвилі – тих міст, районів і громад, які підготувалися до змін.

Серед них – усі заклади Києва, а також Вінниці, Полтави, Черкас, Кривого Рогу і Кременчука.

З липня вони почнуть отримувати фінансування за новою моделлю – саме туди першими гроші підуть за пацієнтом. А обслуговують у них загалом 8 мільйонів українців.

У цих медзакладах сімейні лікарі, терапевти і педіатри мають чіткий перелік послуг, які вони мають надавати, а держава оплачуватиме ці послуги відповідно до встановленого тарифу та коригувальних коефіцієнтів.

Детальніше про це можна прочитати ТУТ