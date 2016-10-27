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Світ переживає наймасовіше з часів динозаврів вимирання тварин – фахівці WWF

Версія для друку Коментарі 1
27.10.2016
Фото bukinfo.com.ua
Захисники природи б'ють на сполох, наголошуючи, що у світі за останні 50 років вимерло дві третини тварин – це найбільші показники зникнення різних видів ссавців, птахів, риб та рептилій від епохи динозаврів.

Про сумну статистику розповіли фахівці Фонду захисту дикої природи (WWF) та Зоологічної спілки Лондона, повідомляє The Telegraph.

Дослідники прогнозують, що до 2020 року популяція хребетних тварин може скоротитися на 67%.

Серед причин, які збільшили рівень вмирання у 100 разів порівняно із природніми показниками, фахівці називають вирубування лісів, полювання, забруднення довкілля, вилов риб у непризначених місцях та кліматичні зміни, пов'язані з діяльністю людини.

Дослідники проаналізували 14152 популяцій 3706 видів хребетних тварин з усього світу. Розробка показала, що найінтенсивніший період вимирання (58%) припав на 1970-2012 роки і продовжує зростати як мінімум на 2% щороку.

"Уперше із часів зникнення динозаврів 65 мільйонів років тому, ми зіткнулися із глобальним вимиранням тварин, – наголосив директор наукового сектору британського WWF Майк Баретт.

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Ми не помічаємо, як це відбувається, але люди, підприємства й уряди повинні докладати зусиль, щоб зробити світ стійкішим до таких явищ.  Ми несемо відповідальність за цей світ від покоління до покоління".

Баретт також вважає, що глобальне вимирання можна спинити: "З одного боку, людина – найголовніша причина змін на планеті Земля, а з іншого – людство ніколи не було таким близьким до розуміння систем навколишнього середовища. Головне – бажання допомогти".

Автори проекту також спрогнозували можливі зміни у популяціях до 2020 року. Саме цей рік вони обрали тому, що ООН визначила його як період втрати біорізноманіття.

Тепер фахівці говорять, що цього може не відбутися, скільки світ переживає шосте масове вимирання тварин за всю свою історію, після якого 90% представників тваринного світу мають шанс зникнути.


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КОМЕНТАРІ - 1
Максим Асгард _ 27.10.2016 13:37
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Світ переживає наймасовіше з часів динозаврів вимирання тварин – фахівці WWF

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