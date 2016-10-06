Рада проголосувала проект закону "Про освіту" за основу

06.10.2016

Проект закону 3491-д "Про освіту" проголосовано у Верховній раді України за основу. Тепер його доопрацьовуватимуть і готуватимуть до другого читання.

"За" проголосувало 278 народних депутатів.

Як заявив під час свого виступу перший заступник голови комітету ВРУ з питань науки і освіти Олександр Співаковський, цей закон є стратегічним і важливим та впроваджує більше десятка нововведень.

"Ми повинні повернутись до норми, що система освіти має мати 7% від ВВП. Це дуже важливо. Міністерство освіти і науки переглянуло показники того, що необхідно для фінансування у 2017 році, бо перший цифри були 36 мільярдів і в 2018-ому році – 66 мільярдів. Зараз після перегляду ми маємо необхідність на наступний рік 7,5 мільярдів гривень за умови підвищення посадових окладів педагогічних працівників галузі на 2 тарифні розряди, які ми зараз закладаємо в цей бюджет", - зауважив він.

Цей закон є базовим. Після його прийняття можна буде писати та оновлювати спеціальні закони, як-от: "Про професійну освіту", "Про середню освіту" тощо. Він встановлює рамки розвитку освіти на багато років вперед.

Чинний закон "Про освіту" був прийнятий у червні 1991 року.

За новим законом передбачається розподіл школи за рівнями: початкова, середня та профільна. Завершення усіх цих трьох рівнів означатиме, що учень здобув повну середню освіту. Вона ж визначається обов'язковою.

Детальніше по класах цей розподіл виглядає наступним чином:

– початкова освіта (школи розташовані якнайближче до дому дітей). Це 1-4 клас.

– базова середня школа (куди, можливо, доведеться відвозити дітей на транспорті, але це має бути добре обладнана школа, де є всі вчителі-предметники). Ця п’ятирічна школа буде називатись гімназією. Це 5-9 класи.

– та профільна школа (це ліцеї або заклади професійної освіти). Вони можуть бути територіально ще більш віддалені від місця проживання старшокласників.

Відтак для їх заселення можуть знадобитись гуртожитки (це теж згадується в законі). Відповідно 10-12 класи. Вступ до профільної школи після 9 класу відбуватиметься за допомогою ЗНО.

При цьому 3-річна профільна школа буде двох профілів: академічним та професійним.

Закон наголошує на тому, що повна загальна середня освіта має бути територіально доступною. Для цього запроваджується поняття "освітній округ".

Проект закону передбачає добровільну сертифікацію вчителів, у разі проходження якої їхня заробітна плата стане на 20% більшою.

Законопроект розширює автономію шкіл та вчителів, вводить новий незалежний орган – Національне агентство забезпечення якості освіти. Тому що зараз той, хто має забезпечувати якість – Управління освіти – сам себе і контролює.

Таке Агентство буде створено на базі інспекції навчальних закладів. Новий орган матиме повноваження ліцензувати навчальні заклади (крім ВНЗ).

Так само має з’явитись національний центр професійних кваліфікацій. Такий центр має створити стандарти професій, і вимоги до них мають бути враховані в освітніх стандартах і програмах.

У законопроекті є норми, які дозволять ще до прийняття відповідного окремого закону розпочати створення Національної системи кваліфікацій.

Законопроект передбачає фінансування у розмірі 7% від ВВП на освітню сферу.

Детальніше про зміни, які будуть введені цим законом, читайте незабаром на "Українській правді. Життя"

"Українська правда. Життя"