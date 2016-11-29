Порошенко скасував обов'язкову військову підготовку студентів медвишів

29.11.2016

Президент Петро Порошенко ветував закон про обов'язкове проходження студентами медичних вишів військової підготовки.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на дані на сторінці відповідного законопроекту на сайті парламенту.

Відповідно до прийнятого парламентом закону, військову підготовку за програмою офіцерів запасу медичної служби в обов'язковому порядку повинні проходити громадяни України, які мають освітню ступінь у вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладах України, придатні до військової служби.



За розрахунками Міноборони, реалізація закону потребуватиме додаткових витрат у 2017 році у розмірі близько 140 млн гривень, в 2018 – близько 280 млн гривень, в 2019 і наступних роках – 420 млн гривень (без урахування інфляції), і дані кошти не передбачені у Держбюджетах на 2016 та 2017 роках.

В пропозиціях президента до закону зазначається, що в вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладах навчається близько 65 тисяч студентів (щорічно випуск лікарів становить 12 тисяч осіб).

При цьому в медичних підрозділах Міноборони і Збройних силах існує близько 2,8 тисяч посад військових лікарів (провізорів), а наявний мобілізаційний ресурс офіцерів запасу медспеціальностей становить близько 60 тисяч чоловік.



Таким чином, на думку Порошенка, введення обов'язкової підготовки всіх громадян, які отримують освітній ступінь вищої освіти в медвузах за програмою підготовки офіцерів запасу медслужби, призведе до випуску офіцерів запасу медспеціальностей з перевищенням існуючої потреби в комплектуванні первинних посад медсостав майже в 20 разів.



З огляду на зазначене, президент вважає, що військову підготовку студентів за програмою офіцерів запасу медслужби доцільно здійснювати в рамках державного замовлення на відповідних фахівців, а закон пропонується відхилити.