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Порошенко скасував обов'язкову військову підготовку студентів медвишів

Версія для друку Коментарі 2
29.11.2016
Президент Петро Порошенко ветував закон про обов'язкове проходження студентами медичних вишів військової підготовки.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на дані на сторінці відповідного законопроекту на сайті парламенту.

Відповідно до прийнятого парламентом закону, військову підготовку за програмою офіцерів запасу медичної служби в обов'язковому порядку повинні проходити громадяни України, які мають освітню ступінь у вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладах України, придатні до військової служби.

За розрахунками Міноборони, реалізація закону потребуватиме додаткових витрат у 2017 році у розмірі близько 140 млн гривень, в 2018 – близько 280 млн гривень, в 2019 і наступних роках – 420 млн гривень (без урахування інфляції), і дані кошти не передбачені у Держбюджетах на 2016 та 2017 роках.

В пропозиціях президента до закону зазначається, що в вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладах навчається близько 65 тисяч студентів (щорічно випуск лікарів становить 12 тисяч осіб).

При цьому в медичних підрозділах Міноборони і Збройних силах існує близько 2,8 тисяч посад військових лікарів (провізорів), а наявний мобілізаційний ресурс офіцерів запасу медспеціальностей становить близько 60 тисяч чоловік.

Таким чином, на думку Порошенка, введення обов'язкової підготовки всіх громадян, які отримують освітній ступінь вищої освіти в медвузах за програмою підготовки офіцерів запасу медслужби, призведе до випуску офіцерів запасу медспеціальностей з перевищенням існуючої потреби в комплектуванні первинних посад медсостав майже в 20 разів.

З огляду на зазначене, президент вважає, що військову підготовку студентів за програмою офіцерів запасу медслужби доцільно здійснювати в рамках державного замовлення на відповідних фахівців, а закон пропонується відхилити.
КОМЕНТАРІ - 2
Alexander Dadets _ 29.11.2016 15:47
Xuato:
шоколадной Барыге похер
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Xuato _ 29.11.2016 15:33
Хто ж буде надавати меддопомогу під час Третьої світової, мордатий не уточнив. Запас карман не тягне. Для АТО типу війни-договорняка між бурбонами, можливо досить, а якщо гаряча фаза?
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