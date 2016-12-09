Обмеження прав сексменшин підтримують 46% українців – соціологи

09.12.2016

Фото nito103/Depositphotos

За обмеження прав сексуальних меншин під час соціологічного дослідження висловилися 46,2% українців (18,9% – "безумовно" і 27,3% – "за певних обставин).

66,1% громадян України висловилися за обмеження прав наркозалежних, 47,6% – ромів, 20,5% – переселенців з Донбасу, свідчать дані опитування "Фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва". За обмеження прав людей з певними політичними поглядами виступають 49% опитаних (19% – "безумовно" і 30% – "за певних обставин"). Найбільше людей, які потерпали від дискримінації, свідчать, що страждали від утисків за віком, через інвалідність, за майновим станом та сексуальною орієнтацією. Інфографіка dif.org.ua. Для збільшення натисніть на зображення У тому, що насправді в Україні нікого не дискримінують переконані майже 13% опитаних. Дослідження "права людини в Україні" було проведено з 22 жовтня по 6 листопада 2016 року фондом "Демократичні ініціативи" та фірмою "Юкрейніан соціолоджі сервіс" серед 2002 респондентів, крім окупованих територій. Максимальна похибка не перевищує 2,2% з імовірністю 0,954. нфографіка dif.org.ua. Для збільшення натисніть на зображення

Не можна бути для всіх добрими! І якщо люди погано впливають на оточення та суспільство в цілому потрібно їхн іправа обмежувати! Не існує в світі 100% Толерантності... це все пусті розмови!

"..20,5% громадян України висловилися за обмеження прав переселенців з Донбасу.." ну вот вчера в детскую стоматологическую поликлинику ходил. Попал на 15 минут позднее, чем по записи. Переселенка с ребенком пришла просто так. Потом, на следующий прием ей предложили записаться. Устроила скандал. Сегодня на территорию автомобильного кооператива просто тупо заехала машина с донецкими номерами через открытый шлагбаум и запарковалась. Вот оно ему надо, т.к. видите ли на улице места нет. Приперлось в миграционную службу с кучей документов и денег. Шлагбаум закрыли, так оно ходило и орало "Давай открывай шлагбаум". Это всего 2 случая всего за 2 дня.

sensor+2 _ 09.12.2016 15:09

Тяжёлый случай. Затяжной. На столетия наверное.