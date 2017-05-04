В Україні потрібно перенавчити 22 тисячі викладачів початкової школи – Гриневич

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4 травня 2017

Для впровадження нового стандарту початкової школи по всій Україні необхідно перенавчити 22 тисячі вчителів.

Для впровадження нового стандарту початкової школи по всій Україні необхідно перенавчити 22 тисячі вчителів. Фото 4.bp.blogspot.com

Про це в ефірі 5 каналу заявила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

"Ми збираємося наприкінці травня представляти якраз новий стандарт початкової школи, і там буде презентований саме інтегрований підхід. Для цього щоб цей інтегрований підхід торкнувся всіх українських дітей у першому класі у 2018/2019 навчальному році, нам треба перенавчити 22 тисячі вчителів", – сказала Гриневич.

З її слів, спілкуватися необхідно і з батьками, адже сьогодні діти втрачають інтерес до школи вже у третьому класі.

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"Що повинні розуміти батьки: ми будемо вчити табличку множення, але ми будемо вчити її в такий спосіб, щоб дитину це не знеохочувало до навчання. Сьогодні діти втрачають інтерес до школи вже у третьому класі... тому що сучасні діти вже по-іншому сприймають інформацію", – зауважила Гриневич.

Вони вже з дитинства користуються гаджетами, бачать різноманітні ігри, тому приходячи в школу і зустрічаюсь лише з таким процесом напихання знаннями, коли є дошка й вчитель і ти повинен сидіти непорушно 40 хвилин за партою, вони втрачають мотивацію до навчання".

Нагадаємо, у 44 школах 9 регіонів України проведуть дослідження читацької та математичної компетентностей 4-класників.

Результати апробації не оприлюднюватимуть і за ними не оцінюватимуть рівень навчальних досягнень школярів чи окремих шкіл.

Апробація необхідна, щоб підготувати якісні завдання для моніторингу, який проводитимуть винятково для того, аби оцінити якість роботи початкової школи в Україні.
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