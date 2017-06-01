Україна опинилася серед 10 найменш мирних країн у світі. МАПА

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1 червня 2017

Інститут економіки й миру оприлюднив звіт "Глобальний індекс миру-2017", у якому Україна посіла 154 місце із 163 країн світу.

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Створюючи мапу світу за індексом миру, укладачі спиралися на дослідження, яке враховувало загальні показники безпеки, соціальну захищеність, наявні внутрішні та зовнішні конфлікти, рівень мілітаризації.

Інститут економіки й миру упорядковує "Глобальний індекс миру" із 2008 року.

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Найбільш войовничою країною упродовж двох років лишається Сирія (163 місце).

У п'ятірці найменш мирних країн світу вона стабільно розташовується із 2013 року.

У трійку войовничих, крім Сирії, потрапити Афганістан (162 місце) та Ірак (161 місце). Україна - на 10-му місці, та 154-та у загальному рейтингу.

Найбільш мирною країною цьогоріч визнали Ісландію.

На другому місці опинилася Нова Зеландія. У трійку за індексом миру також потрапляє Португалія.

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До топ-10 найбільш мирних країн також увійшли Австрія, Данія, Чехія, Словенія, Канада, Швейцарія та Ірландія.

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